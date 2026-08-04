El atleta nacido en Colombia hace 22 años se adjudicó la medalla de oro en la prueba de 100 metros del atletismo de Santo Domingo 2026.

Ronal Longa y un nuevo oro para Colombia | IDRD

Este lunes 3 de agosto, Colombia celebró en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Después de que la delegación celebrará el título conseguido por Mayra Gaviria en el lanzamiento de martillo. El país de la salsa y el café festejó su segunda presea dorada.

Ronal Longa voló y demostró ser el deportista más veloz de Santo Domingo 2026. En el Estadio Olímpico Félix Sánchez de territorio dominicano, el colombiano se dio cita con Bouwahjgie Nkrumie de Jamaica, Melbin Marcelino de República Dominicana, Cejhae Greene de Antigua y Barbuda, Eloy Benítez de Puerto Rico, Alexis Nieves de Venezuela y Kevaugh Benjamin de Turcos y Caicos, para definir al hombre más rápido de estas justas.

Vale la pena destacar que en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Colombia no solo acumulaba ya el oro con Mayra Gaviria en el lanzamiento de martillo. Sino también la medalla de plata en en la media maratón marcha conseguida por Éider Arevalo.

Ronal Longa, el deportista más rápido de los Juegos Centroamericanos 2026

El colombiano de 22 años se consagró campeón en la prueba de 100 metros planos del atletismo de Santo Domingo 2026. Con un tiempo de 10:06 segundos, se hizo inalcanzable para sus siete rivales. El más cercano fue el jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie con una marca de 10.17 segundos.

El nacido en Chocó no solamente ha demostrado su poderío en estos Juegos Centroamericanos. De hecho, ya viene mostrando todo su potencia en competencias nacionales, internacionales y mundiales. De hecho, es el actual dueño del récord sudamericano en esta prueba del atletismo con un tiempo de 9.85 segundos.

Cinco jornadas más habrá del atletismo en territorio dominicano. El lanzamiento de jabalina tendrá su definición este martes 4 de agosto al igual que el salto largo y los 400 metros planos tanto masculinos como femeninos. Colombia espera obtener una buena cantidad de medallas de oro para recortar la distancia que tiene con la delegación mexicana.

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