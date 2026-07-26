¡El tatami se pinta de verde, blanco y rojo! México gana tres oros en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos 2026

El taekwondo tomó protagonismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con las finales femenil -46, -49 y -53 kg y varonil -54, -58 y -63 kg

México conquista el taekwondo en los Juegos Centroamericanos | Captura

México vivió una jornada dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 gracias a una actuación dominante en el taekwondo. El tatami se pintó de verde, blanco y rojo con tres títulos continentales para la delegación mexicana en las finales de las categorías femeniles de -49 y -53 kilogramos, además de la rama varonil de -58 kilogramos. La cosecha confirmó el poderío nacional en una disciplina que volvió a entregar resultados destacados en la competencia regional durante la actividad de este domingo 26 de julio.

La primera medalla de oro para México llegó con Daniela Souza en la categoría femenil de -49 kilogramos. La representante mexicana superó con autoridad a la colombiana Andréa Ramírez por marcador de 2-0 en los asaltos, con una actuación sólida que le permitió controlar la final y subir a lo más alto del podio. Souza mostró precisión en sus ataques y abrió una jornada dorada para el equipo tricolor.

Minutos más tarde, Nadia Ferreira repitió la hazaña en la categoría femenil de -53 kilogramos. La taekwondoína mexicana derrotó a la cubana Marlyn Pérez por 2-0, en un combate donde impuso condiciones desde el inicio. Ferreira mantuvo la ventaja con una estrategia efectiva y aseguró la segunda presea dorada para México en las finales del día.

El tercer metal dorado mexicano llegó en la categoría varonil de -58 kilogramos gracias a Zaid Pérez. El representante nacional venció al venezolano Jhoel Díaz por 2-0 en una final de alto ritmo, con parciales que reflejaron su dominio durante el enfrentamiento. Pérez completó una jornada perfecta para México en el tatami y confirmó el gran momento del equipo tricolor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La jornada también tuvo participación mexicana en otras finales. Fernanda Hernández disputó el oro en la categoría femenil de -46 kilogramos, pero cayó ante la costarricense Jaycee Bassett por 2-0 y obtuvo la medalla de plata. En la rama varonil de -63 kilogramos, David Millán enfrentó al venezolano Yohandri Granado y perdió por 2-1, resultado que le otorgó la presea plateada en una final de gran intensidad.

Además del dominio mexicano, el taekwondo dejó otros campeones durante este domingo 26 de julio. En la categoría varonil de -54 kilogramos, el dominicano Wilfrido De La Cruz conquistó el oro tras superar al hondureño Derek Midence por 2-0. Con tres campeonatos y dos subcampeonatos, México cerró una jornada sobresaliente en el tatami y sumó importantes puntos en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

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