¡Nicolás Gómez vuela y se lleva el oro para Colombia en ciclismo de ruta de Santo Domingo 2026!

El embalador cafetero fue inmenso en la recta final de la etapa, llevándose los honores por una mínima ventaja.

Nicolás Gómez, oro en ciclismo de ruta | Captura de Centro Caribe Sports

Desde el malecón de Santo Domingo, había pronóstico de gloria para Colombia en la exigente prueba de ciclismo de ruta. Para fortuna de la delegación ‘Tricolor’, el embalador Nicolás Gómez se robó las miradas para llevarse la presea dorada este domingo. El corredor de 26 años se alzó en brazos después de un tensionante final.

Gómez, con la 43 en su espalda, ganó la prueba cuando todas las miradas quizás se enfocaban en Alejandro Osorio. Con un tiempo de 3:47:59, se impuso en una carrera de once vueltas por las calles de Santo Domingo. Costa Rica y Panamá completaron el podio.

El colombiano batió en el sprint a Joseph Ramírez, quien había participado en la contrarreloj individual del ciclismo en los Juegos. El ‘Tico’ llegó a un segundo, al igual que Roberto Martínez, panameño que firmó el tercer lugar.

NIcolás Gómez, el gran vencedor del día

La fracción para embaladores, con una distancia de 169.5 kilómetros, arrancó con cierta calma. En la fuga había que aplaudir a Carlos Samudio, el panameño que emprendió vuelo y tomó una considerable distancia hasta las últimas vueltas. Después fue neutralizado por los hombres de la general.

Colombia empezó a carburar frente a la inquietante presencia de la delegación mexicana, que intentó consagrarse en los últimos metros. Sin embargo, una inesperada caída cambió todos los planes. Gómez vio la oportunidad de triunfo y voló para cruzar la meta en la primera colocación.

El nacido en el Carmen de Viboral subió a lo más alto. Entretanto, Diana Peñuela, en la prueba femenina, culminó en la quinta posición tras 123.3 kilómetros, firmando un tiempo de 3:10:33.

Clasificación final de la prueba de ciclismo de ruta

Posición Nombre Tiempo 1 Nicolás Gómez (Colombia) 3:47:59 2 Joseph Ramírez (Costa Rica) +0:01 3 Roberto González (Panamá) “ 4 César Macías (México) “ 5 Alejandro Osorio (Colombia) +0:02 6 Cristopher Morales (Puerto Rico) +0:03 7 Alex Méndez (Venezuela) “ 8 Édgar Cadena (México) “ 9 Jonathan Ogando (República Dominicana) “ 10 Dorian Monterroso (Guatemala) +0:04

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