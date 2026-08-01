¡Colombia sigue mandando en patinaje de velocidad! Kollin Castro y Jhon Tascón suman oros en Santo Domingo 2026

La prueba del sprint de 1.000 metros le dejó a la delegación cafetera dos oros, una plata y un bronce este sábado.

Kollin Castro, oro en Santo Domingo 2026. – Comité Olímpico Colombiano.

El programa del sábado para iniciar el mes de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 arrancó con más júbilo para la delegación colombiana. Correspondiendo a una fama de poderío absoluto construida desde hace 30 años, la delegación cafetera volvió a brillar en el patinaje de velocidad. Esta era la oportunidad para la prueba del sprint de 1.000 metros, dejando medallas de oro para Kollin Castro y Jhon Tascón.

Haciendo la tarea inicial, dos mujeres y un par de hombres del país sudamericano consiguieron su clasificación minutos antes de que se disputara la competencia por las medallas. En la rama femenina, Kollin Castro y Gabriela Rueda salieron a ponerse en buena posición desde la la largada, ajustando su estrategia para mantener espacios de sobrepaso y gestionar el desgaste.

Arrancando, la que tomó el liderato fue la venezolana Angy Quintero, mientras que las dos cafeteras se pusieron a su espalda sin entrar en desespero. Vino un percance a falta de un giro en el patinódromo Paseo 30 de mayo, pues la mexicana Valentina Letelier y la venezolana Wilmary Toro se enredaron y fueron al suelo. Afortunadamente, no hubo mayores consecuencias de lesiones para ellas.

Kollin Castro apretó el ritmo para irse al frente y firmó la presea dorada con un tiempo de 1:29,101. La plata fue para Quintero, mientras que la también colombiana Gabriela Rueda se colgó el bronce con la tercera posición. La bandera tricolor tuvo el espacio en la vuelta de celebración en medio de los aplausos y el calor de la capital dominicana.

A turno seguido, venía la final masculina de la misma prueba, también con dos representantes de Colombia como las cartas favoritas a las posiciones de privilegio. Y así fue. Jhon Tascón tomó la punta desde el primer momento y no dio chaces a que nadie superara el 1:23,546 con el que consiguió la medalla de oro, volviendo a manifestar el dominio que se esperaba.

El colombiano Juan Mantilla y el salvadoreño Sebastián Ruiz, respectivamente, ganaron plata y bronce. No obstante, su definición requirió de foto-finish por el ajustado paso por línea de meta estirando una pierna y separados por tan solo 19 milésimas en el reporte oficial. La delegación colombiana sigue sumando buena cantidad de preseas para el medallero general, donde aparece segunda por detrás de México.

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