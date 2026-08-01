Osmar Olvera conquista su tercer oro y lidera el doble podio mexicano en trampolín de 3 metros de Santo Domingo 2026

Osmar Olvera logró su tercer oro en Santo Domingo 2026, mientras Juan Celaya sumó el bronce para un nuevo doble podio mexicano

Osmar Olvera se colgó su tercera medalla de oro en Santo Domingo | Claro Sports

México volvió a dominar los clavados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a una actuación memorable de Osmar Olvera, quien conquistó la medalla de oro en el trampolín de 3 metros varonil con una exhibición de principio a fin. El mexicano se colgó su tercer oro en tres pruebas con un registro de 535.30 unidades, puntuación que lo convirtió en el campeón con amplia ventaja sobre sus rivales.

La jornada fue redonda para la delegación mexicana, ya que Juan Celaya aseguró la medalla de bronce con 458.05 unidades, firmando un nuevo doble podio nacional. Entre ambos se ubicó el colombiano Luis Uribe, quien se quedó con la plata tras sumar 503.90 puntos y ser el único competidor capaz de mantenerse relativamente cerca del ritmo impuesto por Olvera.

Osmar Olvera firma una actuación histórica con su tercer oro

Olvera lideró la competencia prácticamente de principio a fin y terminó con 535.30 puntos, superando por 31.40 unidades al colombiano. El campeón abrió la final con un sólido clavado adentro de tres y media vueltas que recibió 85.00 puntos. Aunque descendió momentáneamente al segundo lugar tras su segundo clavado, recuperó el liderato inmediatamente y nunca volvió a perderlo.

Su quinta ejecución fue la que prácticamente sentenció la competencia. El clavado al frente de cuatro y media vueltas recibió 102.60 puntos, siendo el único clavado de la final que superó la barrera de los cien puntos. Posteriormente cerró con un impecable clavado al frente de dos y media vueltas con tres giros calificado con 99.45 unidades, sellando una actuación dominante.

Además del oro en trampolín de 3 metros, Olvera conquistó previamente el título en trampolín de 1 metro y el oro en trampolín sincronizado de 3 metros junto a Celaya, completando una barrida perfecta con tres títulos en Santo Domingo.

Juan Celaya completa el doble podio mexicano

La competencia de Juan Celaya fue mucho más accidentada, pero terminó encontrando recompensa con la medalla de bronce. El mexicano llegó a ubicarse fuera del podio después de un complicado clavado atrás de dos y media vueltas, que apenas recibió 54.00 puntos y lo relegó al cuarto puesto provisional.

Sin embargo, respondió con solvencia en las dos últimas rondas para recuperar posiciones y finalizar con 458.05 puntos, suficientes para asegurar el bronce y darle a México un nuevo doble podio internacional. Para Celaya también representó su tercera medalla de los Juegos Centroamericanos 2026, luego del oro obtenido junto a Osmar Olvera en sincronizados y el bronce conseguido previamente en el trampolín de 1 metro.

Luis Uribe exigió al campeón y se quedó con la plata

El colombiano Luis Uribe fue el único competidor capaz de poner presión sobre Olvera durante buena parte de la final. El colombiano brilló especialmente en la parte media de la competencia y llegó a ganar las rondas tres y cuatro. Su mejor ejecución fue un espectacular clavado al frente de cuatro y media vueltas, valorado en 93.10 puntos, el mejor clavado de esa ronda.

No obstante, un cierre discreto con apenas 67.50 puntos en su último intento terminó alejándolo definitivamente del mexicano, conformándose con la medalla de plata gracias a un acumulado de 503.90 unidades.

Osmar Olvera suma a un palmarés único

Más allá del tercer oro conseguido en Santo Domingo, la victoria tiene un significado especial para Osmar Olvera. El mexicano ya presume medallas en los Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial, los Juegos Panamericanos y ahora suma tres títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, completando un palmarés que reúne preseas en todas las grandes competencias del ciclo.

A sus 22 años continúa ampliando un legado que lo consolida como el mejor clavadista mexicano de la actualidad y una de las máximas figuras mundiales de la disciplina.

Resultados de la final de trampolín de 3 metros varonil

Posición Clavadista País Puntos 1 Osmar Olvera México 535.30 2 Luis Uribe Colombia 503.90 3 Juan Celaya México 458.05 4 Sebastián Morales Colombia 428.45 5 José Calderón República Dominicana 356.20 6 Frank Rosales Cuba 334.90 7 Juan Travieso Venezuela 320.40 8 Frandiel Gómez República Dominicana 316.45

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