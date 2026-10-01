Miguel Vázquez: “Quedar campeones sería el mejor regalo de aniversario para el América”

El zaguero azulcrema también habló de la Selección Mexicana y la ilusión que le genera la llegada de Rafael Márquez

El América volverá a encontrarse con Cruz Azul apenas unos días después del 4-3 que protagonizaron en la Liga MX, ahora en un amistoso programado para este jueves 1 de octubre en San Diego. Antes del encuentro, Miguel ‘Shocker’ Vázquez, defensor de las Águilas, habló en entrevista exclusiva con Claro Sports sobre la revancha inmediata, su oportunidad dentro de la defensa y sus aspiraciones de llegar a la Selección Mexicana.

El ‘Shocker’ destacó el respaldo que recibe el conjunto azulcrema cada vez que visita Estados Unidos y espera responder ante sus seguidores. “La verdad es que aquí el recibimiento siempre es espectacular y venimos también con muchas ganas de darle una alegría a la afición que tenemos acá”, señaló Vázquez sobre el ambiente que espera encontrar en San Diego.

El reciente enfrentamiento contra La Máquina todavía está presente dentro del vestidor. América estuvo abajo en el marcador, pero reaccionó hasta quedarse cerca del empate. Para Vázquez, aquella respuesta dejó elementos que pueden trasladarse al amistoso. “Termina con un envión anímico para nosotros, sabiendo que si no cometíamos ciertos errores y si no dejamos de luchar, pudimos haber ganado el partido. Creo que teniendo eso en cuenta, vamos a mejorar para el día de mañana”.

Volver a medirse con Cruz Azul en un periodo tan corto permitirá comprobar los ajustes realizados después del 4-3. Aunque esta vez no habrá puntos en disputa, Vázquez considera que la rivalidad modifica la exigencia del encuentro. “Volverlos a enfrentar en un lapso tan corto creo que es una gran oportunidad para ver lo que el equipo puede mejorar y siempre es una mayor motivación jugar este tipo de clásicos”, explicó.

El defensor también se refirió al trabajo diario y a las oportunidades que reciben los elementos jóvenes del América por parte del técnico Guillermo Almada. Para el ‘Shocker’, la exigencia dentro del equipo está acompañada por la posibilidad de ganarse minutos. “Siempre ha sido su manera de ser. Con los jóvenes te exige, pero también te recompensa. Entonces, creo que va muy bien de la mano el tipo de exigencia con las recompensas que puedes llegar a tener”.

Más allá del compromiso en San Diego, América mantiene la mirada puesta en la recta final de la Liga MX. Terminar entre los primeros puestos representa uno de los objetivos del plantel, principalmente por la posibilidad de disputar en casa partidos decisivos de la Liguilla. “Siempre es importante para cerrar el torneo, también las liguillas, cerrar lo más que se pueda en casa y quedar en los primeros lugares te da esa ventaja. Entonces, es lo que América siempre busca”, aseguró.

En lo individual, Vázquez atraviesa un momento que puede abrirle mayor espacio dentro de la defensa tras la salida de Sebastián Cáceres. El mexicano reconoció el peso que tuvo el uruguayo, pero sabe que existe una oportunidad para consolidarse. “Se va un jugador muy importante para nosotros. Marcó historia en este club y creo que ahora, con su salida, uno trata de aprovechar lo mayor posible que pueda y tratar de llenarle el ojo para consolidarnos en este equipo”.

El defensor también fue cuestionado sobre el regalo que quisiera darle al América con motivo del aniversario del club. Su respuesta estuvo relacionada con los objetivos que todavía tiene el equipo durante la temporada. “Híjole, pues a corto plazo puede ser calificar a Liguilla, quedar campeones. Creo que eso sería lo mejor que nos pudiera pasar”, respondió el ‘Shocker’.

Vázquez tampoco esconde su objetivo de llegar a la Selección Mexicana, ahora bajo la dirección de Rafael Márquez. La trayectoria del nuevo seleccionador como defensa representa un estímulo adicional para el americanista. “Con la noticia de que llega Rafa, que fue un central, que fue un referente para el fútbol mexicano, creo que es una motivación más para querer llegar. Uno va a buscar siempre la motivación y las ganas para poder llegar a la selección, que esperamos sea pronto”, declaró.

Finalmente, el ‘Shocker’ habló de la adaptación de Carlos Álvarez y de la importancia de experimentar las rivalidades del fútbol mexicano para comprender la exigencia del América. “Llegó muy consciente del lugar al que llegaba y el tipo de exigencia que se tiene aquí con la afición, con la gente, con todos los que te apoyan. Lo que le faltaba vivir eran este tipo de clásicos”. Antes del duelo ante Cruz Azul, Vázquez también envió un mensaje a los seguidores azulcremas en San Diego: “Muchas gracias por apoyarnos. Nos da mucha felicidad que estén acá. Les vamos a intentar dar siempre muchas alegrías cuando venimos porque nos sentimos muy queridos”.

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