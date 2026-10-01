James Rodríguez gana el duelo de titanes ante Teófilo Gutiérrez en Medellín

Con una asistencia de James Rodríguez, Atlético Nacional venció por tres goles a uno al Junior de Barranquilla en Medellín.

James Rodríguez, capitán de Atlético Nacional | Vizzor

Un auténtico partidazo fue lo que se vivió en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. No solamente por el choque de dos equipos que siempre son protagonistas en el Fútbol Profesional Colombiano. Sino también por la presencia de dos históricos de la Selección Colombia como James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez.

Por su gran aporte en los últimos partidos, ambos futbolistas terminaron siendo titulares y capitanes de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, respectivamente. El partido terminó con una contundente victoria ‘verdolaga’ por tres goles a uno ante el conjunto ‘tiburón’.

Andrés Felipe Román y Andrés Sarmiento, anotaron los goles para el onceno local. Y, por parte de la visita, Guillermo Paiva marcó el descuento. Eso sí, tanto James Rodríguez como Teófilo Gutiérrez estuvieron presentes en casi todos los goles del encuentro válido por la tercera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

James Rodríguez, la gran figura del partido

No solamente brilló el nuevo capitán de Atlético Nacional, sino que también debutó por primera vez como titular y líder del equipo verde de Antioquia. Además, llegó a su segunda asistencia con la camiseta del ‘rey de copas’ tras lo que había sido su pase gol ante Internacional de Bogotá.

En total fueron 73 minutos en cancha para el número 23. Una asistencia, dos remates, 39 de 40 pases acertados, cuartos pases claves, ocho pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus pases largos y uno de seis centros completados, fueron los datos y estadísticas de James Rodríguez.

Por su parte, Teófilo Gutiérrez también fue protagonista en el Junior de Barranquilla. Pese a que claramente, el ‘tiburón’ no tuvo tanto el balón como quisiera. Cada vez que la pelota pasaba por el número 29, toda la ofensiva tomaba un poco más de sentido. En los 61 minutos que disputó, Teo registró 12 de 15 pases acertados, un pase clave, cuatro pases en el último tercio y 100 % de efectividad en sus centros.

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