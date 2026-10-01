¿Caída de rayo en la CDMX provoca microsismo? Esto fue lo que detectó la app de sismos

La tarde de este miércoles 30 de septiembre la capital mexicana se cimbró durante algunos segundos

Caída del rayo en CDMX, confundida con un microsismo. | Reuters.

Una fuerte tormenta registrada la tarde de este miércoles 30 de septiembre en la Ciudad de México provocó un episodio que generó confusión entre habitantes de la capital. Una aplicación de detección sísmica emitió un aviso por un supuesto microsismo en la zona de Mixcoac, aunque posteriormente se aclaró que la señal correspondió al impacto de un rayo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:56 horas, cuando SkyAlert reportó una posible detección de sismo local en Mixcoac. El propio aviso advertía que su sistema para identificar microsismos se encuentra en una fase experimental y puede presentar errores.

⚪Microsismo CDMX⚪

Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac.

Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad.



🔧Desarrollo experimental sujeto a errores🔧



Descarga SkyAlertApp: https://t.co/utcJz1LFMg



30/9/2026, 4:56:17 p.m. — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2026

De acuerdo con la información difundida posteriormente, la descarga eléctrica fue suficientemente fuerte para generar una vibración registrada por sensores sísmicos de la zona. Por ello, el sistema interpretó inicialmente el movimiento como un posible microsismo. No se trató, por tanto, de un evento telúrico provocado por el rayo, sino de una señal que pudo confundirse con uno.

¿En qué parte de la CDMX se detectó un posible microsismo por la caída de un rayo?

El aviso se generó en la zona de Mixcoac, al poniente de la Ciudad de México, poco antes de las 17:00 horas. Usuarios de distintas zonas cercanas reportaron en redes sociales que sintieron una vibración y escucharon un estruendo asociado con la descarga eléctrica.

SkyAlert informó en ese momento sobre la detección de un posible sismo local y señaló que, por tratarse de un evento de esas características, no se calculaba tiempo estimado de llegada ni intensidad. Más tarde, plataformas de monitoreo aclararon que lo registrado por los sensores había sido el impacto del rayo y no un microsismo confirmado.

El episodio coincidió con la alerta amarilla activada en las 16 alcaldías de la CDMX por lluvias, además del pronóstico de actividad eléctrica, granizo y rachas de viento durante el temporal que afecta a la capital.

¿Qué es un microsismo y por qué se generan?

Los microsismos son movimientos sísmicos de baja magnitud que se presentan en zonas muy específicas. De acuerdo con información retomada por UnoTV a partir de la UNAM, estos eventos pueden sentirse con intensidad en áreas urbanas debido a que su origen suele encontrarse cerca de la superficie y de los puntos donde son percibidos.

En la Ciudad de México existen zonas donde se han registrado este tipo de movimientos, entre ellas sectores cercanos a Mixcoac y otras áreas del poniente y sur de la capital. Su origen está relacionado con procesos geológicos locales, como movimientos de fallas o fracturas del subsuelo, por lo que un rayo no genera un microsismo en sentido geológico.

En este caso, la confusión se produjo porque la vibración del impacto fue captada por instrumentos. SkyAlert explica que utiliza su propia red de sensores, denominada REDSkyAlert, para confirmar o descartar eventos en pocos segundos; sin embargo, la propia plataforma señala que su detección de microsismos se encuentra todavía en desarrollo experimental.

¿Cuántos días habrá fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la CDMX?

#Reportando ⚡ | ¡Fue un rayo, no un sismo! A las 16:56 h, la descarga de un rayo al poniente de la #CDMX fue captada por sismógrafos de la zona.



⚠️❓ Una #app malinterpretó el dato y mandó aviso de microsismo tras el impacto en tierra. Que no te asusten, solo fue un rayo. pic.twitter.com/To2T6aS0lg — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 30, 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó sobre un temporal de lluvias en la Ciudad de México del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2026. Durante ese periodo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

El periodo abarca seis días naturales, del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre, aunque la intensidad puede variar entre jornadas y alcaldías. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales debido al riesgo de encharcamientos, caída de ramas, corrientes de agua y descargas eléctricas.

La tormenta de este miércoles dejó así una muestra de la intensidad del fenómeno: un rayo produjo una vibración suficientemente fuerte para ser captada por sensores y confundida temporalmente con un microsismo, aunque no existió confirmación de un sismo asociado con la descarga.