Blue Demon Jr prepara su tour de despedida

Blue Demon Jr. alista una gira por México para cerrar su histórica carrera, presentar a Blue Demon III y despedirse de la afición

Blue Demon Jr colgará la máscara tras 41 años | Imago 7

Por Juan Carlos Cerda

Después de más de cuatro décadas sobre los encordados, Blue Demon Jr. comienza a vislumbrar el final de una de las trayectorias más exitosas y emblemáticas de la lucha libre mexicana.

El heredero del legendario Blue Demon suma 41 años de carrera profesional y ha confirmado que trabaja en una gira de despedida que recorrerá diversas plazas de México, con el objetivo de agradecer el apoyo de los aficionados que lo han acompañado durante generaciones.

A lo largo de su carrera, el ‘Demonio Azul’ se convirtió en una de las máximas figuras del pancracio nacional, protagonizando memorables luchas de apuestas frente a rivales como Dr. Wagner Jr., L.A. Park y El Hijo del Perro Aguayo. Además, logró conquistar el Campeonato Mundial Completo de la NWA, uno de los títulos más prestigiosos de la lucha libre internacional, consolidando así un legado que trasciende fronteras.

La decisión de comenzar a despedirse de los cuadriláteros está relacionada con cuestiones personales, familiares y de salud.

El luchador ha señalado que desea retirarse mientras todavía se encuentra en condiciones físicas para disfrutar de su familia y de una nueva etapa fuera del ring, luego de superar lesiones importantes y diversos problemas físicos derivados de décadas de actividad profesional.

Incluso, en 2025 vivió uno de los momentos más delicados de su vida al sufrir un grave accidente automovilístico que lo llevó a permanecer en terapia intensiva. Tras una larga recuperación y recibir el alta médica, Blue Demon Jr. retomó poco a poco sus actividades, reafirmando su deseo de cerrar su carrera de manera digna y frente a su público.

La gira del adiós contempla visitar muchas de las ciudades donde construyó su leyenda. Entre las sedes que ya han sido mencionadas se encuentran Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, plaza que forma parte de los planes del luchador para agradecer personalmente a las aficiones que marcaron distintas etapas de su carrera.

Uno de los temas que más expectativa genera es conocer quiénes serán los rivales que acompañarán a Blue Demon Jr. en sus últimas presentaciones. El propio gladiador reconoció que existen varios nombres considerados para la gira, especialmente luchadores con los que sostuvo rivalidades históricas y que ayudaron a construir algunos de los capítulos más recordados de su trayectoria profesional.

Entre esos nombres aparece inevitablemente El Hijo del Santo. Ambos compartieron una de las alianzas más importantes en la historia de la lucha libre mexicana, pero también protagonizaron una rivalidad que capturó la atención de los aficionados durante años. Aunque la relación personal entre ambos se deterioró con el paso del tiempo, un eventual reencuentro sobre el ring durante la gira de despedida sería uno de los momentos más esperados por la afición.

Además de su retiro, Blue Demon Jr. ya piensa en el futuro de la dinastía. El luchador ha adelantado que durante esta etapa presentará oficialmente a Blue Demon III, quien será el encargado de dar continuidad al histórico personaje. De esta forma, mientras el heredero del Demonio Azul se prepara para bajar el telón de una brillante carrera, también deja listo el camino para que una de las máscaras más importantes de la lucha libre mexicana continúe vigente por muchos años más.

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