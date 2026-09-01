Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 8

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo por la fecha 8 del FPC.

Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo y dónde ver en vivo hoy 31 de agosto de 2026?

El enfrentamiento entre tolimenses y santanderanos que se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro, dará inicio a partir de las 8:05 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:05 de la noche.

Alineaciones Deportes Tolima vs Cúcuta Deportivo: así salen a la fecha 8 de la Liga Betplay 2026 II

Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Kelvin Flórez, Hómer Martínez, Sebastián Guzmán; Luis Sanchéz, Edwar López y Adrián Parra. D.T.: Sebastián Oliveros .

Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Kelvin Flórez, Hómer Martínez, Sebastián Guzmán; Luis Sanchéz, Edwar López y Adrián Parra. . Cúcuta: Federico Abadía; Joao Abonía, Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte; Léider Berdugo, Carlos Rentería, Víctor Mejía; Marlon Carabalí y Jonathan Agudelo. D.T.: Nicolás Chiesa.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 8 de Liga BetPlay 2026?

El favorito para el juego que tendrá lugar en la capital tolimense tiene como favorito al Deportes Tolima. Los ítems de la localía en el Estadio Manuel Murillo Toro, su gran nómina individual y colectiva, le dan la primera opción para llevarse los tres puntos de esta contienda.

Por su parte, el Cúcuta Deportivo sigue en una carrera y lucha por no volver a la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano. Para eso, deberá tener un semestre de ensueño y por lo menos clasificar a los cuadrangulares.

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