Víctor Velázquez confirma salida de Erik Lira al Mónaco: “Era su ilusión de jugar en Europa”

El presidente cementero aseguró que la transferencia está prácticamente cerrada después de que el club francés liberara una plaza de extranjero

Víctor Velázquez revela cómo se destrabó la negociación con Mónaco. Imago 7

El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, confirmó que la salida de Erik Lira al AS Mónaco está prácticamente concretada y aseguró que el mediocampista mexicano cumplirá uno de sus principales objetivos: jugar en el fútbol europeo.

El dirigente cementero explicó que el acuerdo avanzó después de que el conjunto del Principado liberara una plaza de extranjero, situación que permitió destrabar la operación que ambas instituciones habían trabajado durante las últimas semanas.

“Hasta hace un momento ya supe que el Mónaco había liberado una plaza de extranjero y que ya se estaba prácticamente concretando todo lo que llevamos en el proceso de su contratación”, explicó Velázquez en conferencia de prensa.

Cruz Azul mejora condiciones en la venta de Erik Lira

El presidente de La Máquina reconoció que las negociaciones se extendieron más de lo esperado debido a las diferencias entre clubes, pero destacó que el equipo logró mejorar las condiciones iniciales de la operación.

“Sí nos tardamos algo precisamente por estar rebotando en una negociación, pero desde mi punto de vista mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiésemos querido otras, pero nos sentimos tranquilos”, señaló.

Velázquez también recordó que Cruz Azul tenía un compromiso con Erik Lira para facilitar su salida si llegaba una propuesta que le permitiera cumplir su sueño de jugar en Europa. “Sobre todo fue un compromiso con Erik de que lo íbamos a apoyar si venía una oferta para Europa, que era su ilusión de jugar en Europa y adelante”, comentó.

La plaza de extranjero destrabó el movimiento

El dirigente explicó que uno de los principales obstáculos para cerrar la transferencia era la falta de espacio para un jugador extranjero dentro del plantel del Mónaco. Con la liberación de esa plaza, la operación pudo avanzar. “Al final tampoco él tenía plaza, ahorita está liberando y pues ya se está concretando”, agregó Velázquez.

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Erik Lira dejará Cruz Azul después de consolidarse como uno de los futbolistas importantes del equipo en los últimos torneos. El mediocampista mexicano dará el salto al fútbol europeo con el objetivo de continuar su crecimiento profesional en la Ligue 1.

Con la salida prácticamente definida, La Máquina perderá a uno de sus referentes en el mediocampo, aunque la directiva considera que la transferencia representa una oportunidad para el jugador y un movimiento positivo para la institución.

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