Pumas y un calendario de presión: los partidos que marcarán el futuro de Esteban Solari

Los universitarios marchan en el undécimo lugar del Apertura 2026 y enfrentarán a Chivas, Atlas, San Luis y Cruz Azul en las próximas jornadas del Apertura 2026

Chivas, Atlas, San Luis y Cruz Azul ponen a prueba el proyecto de Solari. Imago 7

Los Pumas de la UNAM atraviesan un momento de presión en el Apertura 2026. Después de un primer tercio de torneo irregular, el equipo dirigido por Esteban Solari suma dos victorias, dos empates y dos derrotas, con ocho puntos que lo mantienen en el undécimo lugar de la Liga MX.

El panorama no luce sencillo para el conjunto universitario, ya que en las próximas jornadas enfrentará a rivales que ocupan mejores posiciones en la clasificación y cuyos resultados podrían marcar el rumbo del proyecto encabezado por el entrenador argentino.

Pumas enfrenta una complicada prueba ante rivales directos

El siguiente reto para los universitarios será ante León, un equipo que atraviesa un buen momento y acumula ocho partidos consecutivos sin perder. Sin embargo, este encuentro tendrá que esperar debido a la participación de La Fiera en la Leagues Cup, por lo que Pumas contará con más tiempo antes de medirse al conjunto esmeralda.

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Después llegará uno de los compromisos más exigentes del calendario. En la jornada 8, Pumas visitará a Chivas en el Estadio Akron, un escenario donde los universitarios no consiguen una victoria desde 2018. El duelo representará una nueva oportunidad para terminar con una racha que se ha extendido durante varios torneos.

Tras su visita a Guadalajara, el equipo de la UNAM permanecerá en territorio tapatío para enfrentar al Atlas en el Estadio Jalisco, otro inmueble donde los felinos no han conseguido ganar recientemente. La última victoria de Pumas en casa del conjunto rojinegro se remonta a 2021.

Pumas busca su primera victoria como local

Después de los compromisos fuera de casa, los universitarios regresarán a su estadio para recibir al Atlético de San Luis en la jornada 10. El encuentro también representará una prueba importante, ya que Pumas todavía no consigue una victoria como local durante el Apertura 2026.

El equipo de Solari deberá encontrar respuestas ante su afición y mejorar su rendimiento en Ciudad Universitaria si pretende mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

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Cruz Azul, un partido con cuentas pendientes

El calendario se complicará todavía más el 11 de octubre, cuando Pumas reciba a Cruz Azul en Ciudad Universitaria. El duelo tendrá un ingrediente especial debido a que La Máquina fue el equipo que derrotó a los universitarios en la final disputada meses atrás, precisamente en su propio estadio.

El enfrentamiento ante los cementeros podría convertirse en uno de los partidos más importantes del semestre para Pumas, no solo por la rivalidad, sino también por el momento que atraviese el equipo en la Liga MX.

Las próximas semanas serán determinantes para el proyecto de Esteban Solari. Una reacción podría impulsar a un equipo que busca recuperar protagonismo, pero una nueva serie de resultados negativos aumentaría la presión sobre un proceso que necesita respuestas dentro de la cancha.

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