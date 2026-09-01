Camilo Villegas realiza torneo de golf con éxito para reconstruir a Colombia

El reconocido golfista y su esposa, María Ochoa, llevaron a cabo el Mia’s Miracles en Colombia para reunir recursos y reconstruir el país.

Camilo Villegas y su torneo en Colombia | Mia Miracles

La Fundación Mia’s Miracles realizó el sábado 29 de agosto la segunda edición en Colombia de su torneo de golf. Un encuentro que contó con la participación de 136 golfistas aficionados en el Club Campestre Llanogrande. La iniciativa es liderada por el golfista colombiano Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa. Ellos reunieron a jugadores, familias, aliados y amigos de la Fundación alrededor de proyectos dirigidos a niños y familias que enfrentan diagnósticos médicos complejos.

¿Para qué serán destinados los recursos del torneo de Mia’s Miracles?

En esta segunda edición del torneo de golf de Mia’s Miracles, los recursos recaudados serán destinados al programa ‘Unidos por el milagro de la reconstrucción’. La iniciativa busca contribuir a la recuperación de un hospital infantil o de un área pediátrica en uno de los centros asistenciales afectados por el terremoto que golpeó a Colombia hace unas semanas.

Al finalizar el torneo, Camilo Villegas se refirió al respaldo recibido durante la jornada y al trabajo que desarrolla la Fundación. “El balance del torneo es difícil de hacer porque tenemos muchas emociones encontradas. Sentimos todo el apoyo de las personas. Cómo se siguen vinculando a la familia de Mia’s Miracles y cómo abren su corazón para ayudarnos a utilizar nuestra plataforma y generar un impacto positivo en los demás. Para nosotros es un honor. Y, por eso, no nos cansamos de darles las gracias a todos los que confían en nosotros. Esto es una bola de nieve que va a seguir creciendo”, afirmó Camilo Villegas.

María Ochoa confirmó un nuevo torneo de Mia’s Miracles en Bogotá

María Ochoa, presidenta de la Fundación Mia’s Miracles, destacó el respaldo recibido durante la segunda edición del torneo y anunció que el certamen continuará llegando a otras ciudades de Colombia. La próxima cita será en Bogotá el 10 de diciembre, fecha en la que el torneo de Mia’s Miracles llegará por primera vez a otra ciudad del país.

“El cielo es el límite y las posibilidades son infinitas. Estamos muy agradecidos porque el resultado de este segundo año ha sido espectacular. Además, tendremos un torneo en Bogotá el próximo 10 de diciembre, que será la primera vez que este certamen llegue a otra ciudad de Colombia, algo que queremos seguir implementando. Todas las personas nos han dado apoyo y amor incondicional, y por eso sentimos una enorme gratitud”, señaló María Ochoa.

Mia’s Miracles continúa con la reconstrucción del área de oncología infantil

La Fundación Mia’s Miracles también mantiene su trabajo junto al Hospital San Vicente Fundación en la reconstrucción del área de oncología infantil. El proyecto contempla dos fases. La primera está enfocada en la reconstrucción del área de quimioterapia ambulatoria, mientras que la segunda corresponde a la remodelación de las habitaciones de hospitalización de los niños.

MÁS INFORMACIÓN: Camilo Villegas y María Ochoa reúnen al golf colombiano por una causa que va más allá del deporte

Este proceso se desarrolla durante 2026 y para 2027 contempla la remodelación de los consultorios. A este proyecto se suma el programa ‘Unidos por el milagro de la reconstrucción’, que busca contribuir a la recuperación de infraestructura hospitalaria afectada por el terremoto. La familia Villegas Ochoa también respaldará de manera individual a uno de los hospitales más afectados por la emergencia.

El golf como herramienta para generar impacto social

La segunda edición del torneo de golf de la Fundación Mia’s Miracles reunió a 136 jugadores en el Club Campestre Llanogrande y destinó sus recursos a proyectos relacionados con infraestructura hospitalaria y atención de niños. Con el anuncio de una nueva edición en Bogotá para el 10 de diciembre, la Fundación continuará llevando esta iniciativa a otras ciudades de Colombia.

Te puede interesar: