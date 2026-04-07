Hoy No Circula este 8 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el miércoles en CDMX y Edomex?

Conoce las restricciones a la circulación en la Ciudad de México y Área Metropolitana el miércoles

Hoy No Circula 8 de abril | Reuters

La primavera se ha hecho presente de manera particular en la Ciudad de México y su zona metropolitana, donde las variaciones climáticas a lo largo del día han sido constantes. A pesar de las altas temperaturas registradas en distintos momentos, las lluvias también han aparecido de forma intermitente, contribuyendo a mantener estables los niveles de contaminación.

Estas condiciones han permitido que el programa Hoy No Circula se mantenga sin modificaciones, operando de manera regular para controlar la calidad del aire en la capital del país y sus alrededores.

Para el miércoles 8 de abril de 2026, el programa Hoy No Circula continuará aplicándose de forma habitual, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar las condiciones ambientales en la región.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el miércoles 8 de abril de 2026 y cuáles sí?

De acuerdo con la información oficial, para el miércoles 8 de abril no se ha declarado Contingencia Ambiental, por lo que las restricciones vehiculares operarán bajo el esquema normal. En este sentido, los vehículos que no podrán circular son aquellos con terminación de placas 3 y 4, así como engomado rojo, en un horario que va de las 5:00 a las 22:00 horas.

Esta disposición aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como en 18 municipios del Estado de México, entre los que se encuentran Naucalpan, Tultitlán, Ecatepec y Atizapán de Zaragoza, donde también se siguen los lineamientos del programa ambiental.

Qué autos no circulan este miércoles. Foto X: @CAMegalopolis

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El esquema del Doble Hoy No Circula se implementa cuando se activa una Contingencia Ambiental en su Fase 1. Esta medida se toma cuando los niveles de contaminación superan los 150 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).

En estos casos, las restricciones vehiculares se endurecen, ampliando el número de automóviles que deben dejar de circular, lo que incluso puede afectar a vehículos con holograma 0 y 00, que en condiciones normales están exentos.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la normativa vigente, las personas que no respeten el programa Hoy No Circula pueden ser acreedoras a una sanción económica. El monto de la multa oscila entre los 2 mil 074.8 pesos y los 3 mil 112.2 pesos.

Esta sanción corresponde a un rango de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que se recomienda a los automovilistas respetar las disposiciones para evitar penalizaciones y contribuir al cuidado del medio ambiente.

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