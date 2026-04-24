¡Batalla brutal! Mike Santana retiene el TNA World Championship tras vencer a Rich Swann

Santana conectó un contundente discus lariat que dejó sin respuesta a Swann, asegurando así la cuenta de tres

Mike Santana retuvo el Campeonato Mundial de TNA tras imponerse a Rich Swann en una batalla intensa que superó los diecinueve minutos de acción continua. El combate, que fue anunciado con anticipación durante la transmisión, finalmente arrancó tras una larga espera entre promociones y cortes comerciales, pero cumplió con creces dentro del ring. Ambos luchadores ofrecieron un duelo dinámico que mantuvo la atención del público desde los primeros intercambios.

El inicio estuvo marcado por un estudio cauteloso entre ambos competidores, quienes demostraron agilidad con movimientos como hurricanranas y dropkicks simultáneos. Swann tomó ventaja momentánea con su velocidad, mientras Santana respondió con fuerza y castigo físico, ralentizando el ritmo con llaves como el headlock y el chinlock. La lucha escaló rápidamente fuera del ring, donde los dos intercambiaron golpes contundentes y elevaron la intensidad del enfrentamiento.

De regreso en el cuadrilátero, el castigo continuó con una combinación de llaves, contrallaves y ataques aéreos. Swann buscó inclinar la balanza con patadas giratorias y un intento de 450 splash, mientras Santana resistía y respondía con movimientos de alto impacto. La recta final del combate estuvo llena de cuentas cercanas a tres, incluyendo un destroyer de Swann y un poderoso Death Valley Driver de Santana. La tensión creció con cada intento fallido de definir la contienda.

El desenlace llegó cuando Santana conectó un contundente discus lariat que dejó sin respuesta a Swann, asegurando así la cuenta de tres. Con esta victoria, Santana reafirma su dominio como campeón mundial de TNA en una lucha que combinó técnica, resistencia y espectáculo. El enfrentamiento dejó claro el alto nivel competitivo de ambos luchadores y consolidó a Santana como una figura sólida en la cima de la empresa.

Nic Nemeth se impone a Bear Bronson en lucha marcada por el caos

Nic Nemeth consiguió una victoria clave tras imponerse a Bear Bronson en un combate lleno de intervenciones y momentos de tensión. El duelo estuvo marcado por la constante presencia de The System y la participación de Ryan Nemeth en la mesa de comentarios, quien no dejó de generar polémica durante todo el enfrentamiento con sus declaraciones.

En el desarrollo de la lucha, Bronson mostró dominio físico en varios lapsos, conectando castigos como un spinebuster y un side slam que pusieron en aprietos a Nemeth. Las intervenciones externas también jugaron un papel importante, con Alisha Edwards afectando el ritmo del combate al atacar a Nemeth en las cuerdas, mientras Ryan continuaba con comentarios fuera de lo común desde su posición.

El desenlace llegó tras un momento de distracción fuera del ring, cuando KC Navarro apareció para desviar la atención de The System. Aprovechando la confusión, Nic Nemeth retomó el control, regresó al cuadrilátero y ejecutó su movimiento Danger Zone para llevarse la victoria por conteo de tres, sellando así un triunfo importante ante un rival complicado.

Dutch derrota a Matt Hardy tras ayuda inesperada

Dutch se llevó una victoria contundente sobre Matt Hardy en un combate cargado de violencia y momentos fuera de control. El enfrentamiento estuvo marcado por el regreso de tintes del personaje “Broken” de Hardy, quien incluso preparó una mesa antes de iniciar la lucha, pintando la palabra “Sacrifice”, anticipando el caos que se viviría tanto dentro como fuera del ring.

Durante el combate, ambos luchadores intercambiaron castigos intensos, incluyendo acciones en el exterior donde Hardy estrelló a Dutch contra las escaleras metálicas. El duelo subió de nivel con el uso de la mesa, que fue protagonista en varias secuencias peligrosas, aunque en un primer intento ninguno logró atravesarla tras un fallido movimiento aéreo de Hardy. La batalla continuó con suplexes, llaves de castigo y ataques contundentes que mantuvieron el equilibrio hasta los momentos finales.

El desenlace llegó tras una intervención inesperada. Vincent apareció desde debajo del ring para interferir, permitiendo que Dutch aprovechara la distracción del árbitro, quien retiraba una silla del cuadrilátero. Con Hardy vulnerable, Dutch ejecutó su Black Hole Slam para conseguir la cuenta de tres y sellar la victoria en un combate que dejó más preguntas que respuestas sobre el futuro de Matt Hardy.

Elayna Black resuelve en minutos su duelo ante Katie Arquette

Black consiguió una victoria contundente sobre Katie Arquette en un combate que tuvo poca resistencia por parte de su rival. El enfrentamiento fue dominado de principio a fin por Black, quien impuso condiciones sin mayores complicaciones, en una lucha que dejó clara la diferencia entre ambas competidoras desde los primeros instantes.

Antes del combate, se reveló un dato curioso sobre Arquette, al confirmarse su relación familiar con el ex campeón mundial de WCW, David Arquette. Sin embargo, esa conexión no se tradujo en un desempeño competitivo, ya que Black cerró rápidamente el combate con su movimiento Blackout, una butterfly spinning neckbreaker que le dio la victoria en un duelo breve y sin sobresaltos.

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