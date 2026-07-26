¡Drama total en Tokio! De Vries aprovecha el desastre, pero Jake Dennis toma el liderato en la Fórmula E

Jake Dennis se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras el desastre de Mitch Evans y Pascal Wehrlein en el fin de semana de la Fórmula E en Tokio

Nyck de Vries gana la segunda fecha del ePrix de Tokio | Reuters

La segunda carrera del ePrix de Tokio de este domingo 26 de julio ofreció un nuevo capítulo de incertidumbre en la Fórmula E. La lluvia condicionó el inicio de la competencia, aunque el circuito terminó por secarse y convirtió la estrategia de energía y el uso del Attack Mode en los factores decisivos. En ese escenario, Nyck de Vries aprovechó el momento ideal para lanzar su ofensiva y entregó a Mahindra una valiosa victoria, mientras Jake Dennis ascendió al liderato del campeonato tras la complicada jornada de Mitch Evans y Pascal Wehrlein.

Las condiciones de la pista obligaron a que la prueba arrancara detrás del Safety Car. Edoardo Mortara defendió la primera posición frente a António Félix da Costa, quien tuvo una mejor salida, mientras Evans protagonizó uno de los avances más importantes del comienzo al escalar del séptimo al quinto lugar. Más atrás, Jean-Éric Vergne también recuperó posiciones y se instaló dentro de la zona de puntos.

El primer ciclo de Attack Mode apareció desde las primeras vueltas debido al escaso agarre del asfalto. Da Costa tomó el liderato con facilidad y construyó una diferencia considerable sobre Mortara, mientras la pelea por los puestos de honor reunió a Dan Ticktum, Taylor Barnard, Evans y Wehrlein. Conforme la pista perdió humedad, la gestión de la energía cobró todavía mayor relevancia y cada equipo comenzó a preparar el movimiento decisivo.

La neutralización con Full Course Yellow, provocada por el contacto entre Sébastien Buemi y Pepe Martí, alteró por completo el desarrollo de la carrera. Barnard aprovechó el reinicio para colocarse al frente con maniobras sobre Da Costa y Mortara, aunque la estrategia volvió a cambiar el panorama. Evans perdió impulso tras quedar atrapado detrás de Oliver Rowland y cedió varias posiciones, mientras De Vries conservó más energía y un Attack Mode más largo que sus rivales para construir el ataque definitivo.

El neerlandés ejecutó su plan en el tramo final y tomó la punta con autoridad gracias a la ventaja energética y a los seis minutos restantes de Attack Mode. Nick Cassidy y Vergne también retrasaron el uso de esa herramienta para remontar posiciones, aunque Dennis encontró un ritmo superior con el circuito completamente seco y se abrió paso hasta los lugares de privilegio.

Cuando restaba una vuelta para el final, un accidente entre Joel Eriksson, Mortara y Da Costa bloqueó la pista y obligó a mostrar la bandera roja. Tras el relanzamiento, las posiciones ya no cambiaron. De Vries cruzó la meta en primer lugar, seguido por Cassidy y Dennis, quien salió de Tokio como nuevo líder del campeonato. Rowland, Vergne, Norman Nato, Buemi, Nico Müller, Barnard y Maximilian Günther completaron la zona de puntos, mientras Wehrlein finalizó fuera de los primeros lugares y Evans abandonó en el cierre de la prueba.

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