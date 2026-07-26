Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 25 de julio de 2026
El fin de semana llegó cargado de emociones con dos loterías principales y la variada oferta de chances en todo el país.
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El fin de semana llegó con más emociones en los juegos de azar de Colombia. La actividad tuvo los sorteos de dos loterías principales, las cuales tienen la oferta de un enorme premio mayor y una variedad de secos muy interesante para premiar a sus clientes. En lo que tiene que ver con los chances, hubo la dinámica habitual en la que los diferentes juegos premian a través de varias modalidades.
Lotería de Boyacá
Lotería de Cauca
Resultados de chances
- Pick 4: 7030
- Pick 3: 981
- Cafeterito Noche: 9137-1
- Astro Luna: 6125 – Piscis
- Caribeña Noche: 2399-6
- Sinuano Noche: 4794-3
- Dorado Noche: 6814-1
- Chontico Noche: 8513-2
- Pijao Noche: 0000-8
- Motilón Noche: 3647-3
- Culona Noche: 2407
- Fantástica Noche: 3719-6
- Paisita Noche: 3892
¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?
Una persona que gane un premio de lotería debe revisar el reglamento del juego específico en que haya participado por medio del sitio web oficial o en el reverso del tiquete. Las empresas organizadoras suelen definir un monto máximo que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si es superior a ese límite, el ganador debe cumplir con pasos adicionales por protocolo de seguridad y es posible que deba reunir documentación y acercarse a oficinas especializadas. Para premios que superen $2.000.000 de pesos, es recomendable comunicarse con la línea de atención al cliente.