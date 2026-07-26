Fórmula 1 confirma el regreso de Sepang: el GP de Bahréin 2026 se correrá en Malasia

La F1 anunció que Sepang volverá al calendario tras nueve años para albergar el GP de Bahréin por el conflicto en Medio Oriente

La F1 regresa a Sepang tras nueve años de ausencia | Reuters

La Fórmula 1 confirmó uno de los movimientos más inesperados de la temporada 2026. El circuito de Sepang, en Malasia, volverá a formar parte del calendario por primera vez desde 2017 para albergar el Gran Premio de Bahréin, una solución extraordinaria que permitirá recuperar una de las carreras afectadas por el conflicto en Medio Oriente.

La prueba se disputará del 2 al 4 de octubre y ocupará el fin de semana situado entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur. La competencia conservará oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin en Malasia,tras el acuerdo alcanzado entre la Fórmula 1, la FIA y los gobiernos de ambos países.

La cita original de Bahréin no pudo celebrarse este año debido a la situación de seguridad provocada por el conflicto bélico en la región. Ante la imposibilidad de correr en Sakhir, la categoría buscó una alternativa que permitiera mantener la mayor cantidad posible de carreras sin modificar el resto del calendario, encontrando en Sepang una solución ideal tanto por su infraestructura como por su cercanía logística con Singapur.

Con esta decisión, la Fórmula 1 recupera una de las dos pruebas que habían quedado fuera del calendario por el conflicto. El campeonato vuelve así a contar con 23 Grandes Premios programados para 2026, aunque las fechas de Qatar y Abu Dabi continúan bajo evaluación debido a la evolución de la situación en Oriente Medio.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, celebró el acuerdo y destacó la capacidad del campeonato para adaptarse a circunstancias extraordinarias; “Estamos encantados de confirmar que Malasia albergará el Gran Premio de Bahréin en 2026.Una vez más, este deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse, encontrar soluciones y cumplir, creando un momento emocionante para todos los que siguen la Fórmula 1″.

BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026



Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

El directivo también agradeció el respaldo de los gobiernos involucrados y subrayó el significado del regreso de uno de los circuitos más queridos por los aficionados. “Esta es una noticia fantástica para nuestros aficionados. Seguirán disfrutando de un calendario completo y emocionante, al tiempo que verán el regreso de la Fórmula 1 a un gran escenario. Malasia es un país increíble y Sepang ocupa un lugar especial en la historia de nuestro deporte. Será un escenario espectacular para competir y una experiencia inolvidable para los aficionados”.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, explicó que durante todo el proceso la prioridad fue garantizar la seguridad de equipos, oficiales y aficionados, al tiempo que destacó la colaboración entre todas las partes para hacer posible el regreso de Sepang. “Estoy increíblemente orgulloso de la colaboración que permitirá a Malasia albergar el Gran Premio de Bahréin de 2026 en el emblemático circuito de Sepang. La seguridad y el bienestar de los equipos, voluntarios, oficiales y aficionados siempre fueron nuestra máxima prioridad”.

Sepang vuelve después de nueve años

El regreso de Sepang supone el retorno de uno de los circuitos más emblemáticos de la era moderna de la Fórmula 1. El trazado malasio formó parte del calendario de manera ininterrumpida entre 1999 y 2017, convirtiéndose en una de las sedes favoritas tanto para pilotos como para aficionados gracias a sus largas rectas, curvas rápidas y las impredecibles tormentas tropicales.

La última carrera disputada en Sepang fue ganada por Max Verstappen en 2017. Entre los grandes protagonistas de la historia del circuito destacan Sebastian Vettel, máximo vencedor con cuatro triunfos, Fernando Alonso con tres victorias y Lewis Hamilton, quien consiguió allí cinco pole positions, un récord absoluto para el trazado.

Ahora, nueve años después de su despedida, Sepang volverá a recibir a la máxima categoría del automovilismo en un contexto completamente distinto, pero con la oportunidad de recuperar una de las sedes más recordadas del campeonato.

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