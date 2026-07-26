Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 25 de julio de 2026

Ocho personas estuvieron a un solo acierto de ganar el gigantesco acumulado por el que se participa en Baloto.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Cada sábado, la actividad de los juegos de azar en Colombia tiene especial atención sobre el sorteo de Baloto y Revancha. Desde hace muchos años, este día del fin de semana es tradición participar en este juego, que es reconocido por ofrecer gigantescos premios mayores. Además, es posible ganar con menos aciertos que los que ofrece cada línea completa. Ocho personas estuvieron muy cerca de llevarse el gran acumulado del juego principal.

Resultados Baloto hoy, 25 de julio de 2026

Números ganadores: 06 – 08 – 21 – 35 – 42 – 09 .

06 – 08 – 21 – 35 – 42 – . Nuevo acumulado: $50.000 millones de pesos.

Resultados revancha hoy, 25 de julio de 2026

Números ganadores: 01 – 06 – 30 – 31 – 35 – 02 .

01 – 06 – 30 – 31 – 35 – . Nuevo acumulado: $9.000 millones de pesos.

¿Cómo se juega Baloto?

El jugador debe escoger cinco números base entre el 1 y el 45, además de una súperbalota numerada del 1 al 16. La idea es apuntar a la mayor cantidad de aciertos posibles, pues de eso dependerá el tamaño de premio. Una coincidencia exacta de todas las balotas significa ganar el acumulado, el cual va creciendo con cada ocasión en la que no cae. Baloto es el juego principal, pero la persona puede participar también en Revancha pagando un recargo.

Lugares para comprar Baloto

Hay diversos establecimientos autorizados para la venta de este juego, como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, los cuales están identificados con el logotipo del juego. Además, desde hace un tiempo, la compañía organizadora habilitó una plataforma en su sitio web en la cual las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico de manera digital.

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