Gran Premio de Hungría F1 2026, en directo: ¡Oscar Piastri lidera la carrera!

Checo Pérez largará desde el pitlane

Checo Pérez arrancará el Gran Premio de Hungría 2026 desde el pitlane después de que Cadillac modificara la configuración de la suspensión de su monoplaza una vez concluida la clasificación. Al realizar cambios bajo el régimen de parque cerrado, el equipo incumplió el reglamento técnico de la Fórmula 1, por lo que los comisarios determinaron que el mexicano debía tomar la salida desde los pits.

La decisión prácticamente no modifica su panorama, ya que el tapatío había clasificado en la última posición tras un sábado marcado por problemas mecánicos. Durante la FP3 sufrió una avería que limitó su preparación y posteriormente Cadillac tuvo que reemplazar la caja de cambios antes de la clasificación. El propio piloto había adelantado que aceptaría salir desde el pit lane si eso permitía solucionar el problema de balance del auto y tener un mejor ritmo durante las 70 vueltas del Hungaroring.