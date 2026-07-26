Gran Premio de Hungría F1 2026, en directo: ¡Oscar Piastri lidera la carrera!
Lando Norris parte desde la pole, Checo Pérez buscará remontar desde el fondo y Ferrari intentará recuperar terreno en el Hungaroring
Vuelta 13/70 | Alexander Albon pierde el control de su monoplaza y se va largo en la curva 4, aunque logra recuperar el auto y evitar el contacto con los muros.
Vuelta 12/70 | Russell cayó al vigésimo puesto en la largada y sigue remontando poco a poco. El británico supera a Gasly y ya está en undécimo.
Vuelta 10/70 | McLaren no logra despegarse. Pese a la intensa batalla por el tercer lugar, Verstappen, Hamilton y Leclerc se mantienen a menos de cinco segundos del líder.
Vuelta 9/70 | George Russell supera a Ocon y ya marcha 12°, buscando regresar a la zona de puntos. Continúa la batalla por el podio entre Verstappen y Hamilton, con solo tres décimas de diferencia.
Vuelta 8/70 | El Top 10, al momento: Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Hadjar, Lawson, Lindblad, Hülkenberg.
Vuelta 8/70 | Checo Pérez es investigado por una posible infracción al procedimiento de salida desde el pit lane.
Vuelta 6/70 | Continúa la batalla entre Verstappen, Hamilton y Leclerc por la tercera posición. Menos de un segundo separa al Red Bull de los dos Ferrari, mientras Oscar Piastri aprovecha el aire limpio para marcar vueltas rápidas y comenzar a abrir ventaja en el liderato.
Vuelta 4/70 | Oscar Piastri tuvo una actuación discreta el viernes y el sábado, pero hoy es líder de la carrera. El australiano se reencontró con su mejor versión y aprovecho el buen momento de McLaren en el Hungaroring para dar un golpe importante en la largada.
¿Qué le pasó a George Russell?
Vuelta 1/70 | George Russell tuvo problemas en el arranque y cayó del sexto puesto hasta el fondo de la parrilla. Siguen las malas noticias para el piloto de Mercedes, que atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada y cada vez se aleja más de la pelea por el campeonato. El parón de verano no podría llegar en mejor momento para el británico.
¡BATALLA ENTRE LOS MCLAREN Y TENEMOS NUEVO LÍDER!
Vuelta 1/70 | Con recuerdos al 2025, McLaren protagoniza una intensa batalla al frente de la carrera. Lando Norris se abre de más en la curva 2, y Oscar Piastri aprovecha el espacio para tomar el liderato de la carrera. Hamilton ya superó a Leclerc también, y marcha en el cuarto puesto para luchar contra Verstappen.
¡ARRANCA EL GRAN PREMIO DE HUNGRÍA!
Vuelta 1/70 | ¡Arranque espectacular de McLaren! Lando Norris mantiene el liderato y Oscar Piastri supera de inmediato a Charles Leclerc para colocar el 1-2. El monegasco, que salió con neumáticos usados, también cede la tercera posición ante Max Verstappen en los primeros metros de la carrera.
Vuelta de formación | Todo está listo en el Hungaroring. Los 22 pilotos ya abandonan la parrilla para completar la vuelta de formación antes del inicio del Gran Premio de Hungría 2026. Lando Norris encabeza al grupo. Por primera vez en la temporada no tenemos un Mercedes en la pole
Lance Stroll celebra 200 Grandes Premios en la F1
El piloto canadiense de Aston Martin tomará su salida número 200 en la máxima categoría del automovilismo. Para el fin de semana de Hungría, la escudería de Silverstone presentó un paquete de mejoras importante, que rindió resultados para uno de sus pilotos. Fernando Alonso logró meterse a la Q2 para largar 16°, gracias a las actualizaciones en su monoplaza. Stroll, sin embargo, no logró meterse a la segunda ronda, y partirá desde la 20° posición.
Parrilla de salida para el GP de Hungría
1. Lando Norris | McLaren
2. Charles Leclerc | Ferrari
3. Oscar Piastri | McLaren
4. Max Verstappen | Red Bull
5. Lewis Hamilton | Ferrari
6. George Russell | Mercedes
7. Andrea Kimi Antonelli | Mercedes
8. Isack Hadjar | Red Bull
9. Arvid Lindblad | Racing Bulls
10. Nico Hülkenberg | Audi
11. Liam Lawson | Racing Bulls
12. Pierre Gasly | Alpine
13. Franco Colapinto | Alpine
14. Gabriel Bortoleto | Audi
15. Esteban Ocon | Haas
16. Fernando Alonso | Aston Martin
17. Oliver Bearman | Haas
18. Carlos Sainz | Williams
19. Alexander Albon | Williams
20. Lance Stroll | Aston Martin
21. Valtteri Bottas | Cadillac
22. Sergio Pérez | Cadillac | Pitlane
Checo Pérez largará desde el pitlane
Checo Pérez arrancará el Gran Premio de Hungría 2026 desde el pitlane después de que Cadillac modificara la configuración de la suspensión de su monoplaza una vez concluida la clasificación. Al realizar cambios bajo el régimen de parque cerrado, el equipo incumplió el reglamento técnico de la Fórmula 1, por lo que los comisarios determinaron que el mexicano debía tomar la salida desde los pits.
La decisión prácticamente no modifica su panorama, ya que el tapatío había clasificado en la última posición tras un sábado marcado por problemas mecánicos. Durante la FP3 sufrió una avería que limitó su preparación y posteriormente Cadillac tuvo que reemplazar la caja de cambios antes de la clasificación. El propio piloto había adelantado que aceptaría salir desde el pit lane si eso permitía solucionar el problema de balance del auto y tener un mejor ritmo durante las 70 vueltas del Hungaroring.
¡ÚLTIMA HORA! Malasia se une a la temporada 2026 de la F1
La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de Bahréin 2026 se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, del 2 al 4 de octubre. La decisión, que aún debe recibir la aprobación final del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, fue tomada de manera conjunta por la Fórmula 1, la FIA y los gobiernos de Bahréin y Malasia para mantener la carrera dentro del calendario, por lo que el resto de las fechas de la temporada permanecerán sin cambios.
El regreso de Sepang supone la vuelta de uno de los circuitos más emblemáticos de la categoría, ausente del campeonato desde 2017. Conocido por sus largas rectas, curvas de alta velocidad y las cambiantes condiciones meteorológicas, el trazado malasio volverá a recibir a la Fórmula 1 por primera vez en nueve años. La organización confirmó que la información sobre la venta de boletos será anunciada próximamente.
El último podio de Checo Pérez en Hungría
La única vez que Sergio Pérez subió al podio en el Gran Premio de Hungría fue en la temporada 2023. El piloto mexicano terminó en la tercera posición tras protagonizar una gran remontada desde la novena plaza de la parrilla y completar una estrategia que le permitió superar a varios rivales durante la carrera para acompañar a Max Verstappen y Lando Norris en el podio.
Aquel domingo, Verstappen dominó de principio a fin para conseguir una victoria histórica con Red Bull, mientras Norris fue segundo. Pérez, por su parte, dejó atrás a Oscar Piastri y defendió su lugar frente a Lewis Hamilton para asegurar el tercer puesto, resultado que además permitió a Red Bull establecer el récord de 12 victorias consecutivas para un constructor en la Fórmula 1, una marca que en ese momento superó las 11 que McLaren había conseguido en 1988.
Pilotos con más victorias en el Gran Premio de Hungría
Lewis Hamilton es el piloto más exitoso en la historia del Gran Premio de Hungría con ocho triunfos, conseguidos entre 2007 y 2020. Entre los pilotos de la parrilla actual, Max Verstappen es el único con múltiples triunfos en el Hungaroring, tras imponerse en 2022 y 2023. Lando Norris, que parte desde la pole este domingo, buscará conquistar su segunda victoria en Hungría para unirse al neerlandés en la clasificación histórica.
1. Lewis Hamilton | 8 victorias (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 y 2020)
2. Michael Schumacher | 4 victorias (1994, 1998, 2001 y 2004)
3. Ayrton Senna | 3 victorias (1988, 1991 y 1992)
4. Nelson Piquet | 2 victorias (1986 y 1987)
5. Damon Hill | 2 victorias (1993 y 1995)
6. Jacques Villeneuve | 2 victorias (1996 y 1997)
7. Mika Häkkinen | 2 victorias (1999 y 2000)
8. Jenson Button | 2 victorias (2006 y 2011)
9. Sebastian Vettel | 2 victorias (2015 y 2017)
10. Max Verstappen | 2 victorias (2022 y 2023)
La historia del Gran Premio de Hungría
El Gran Premio de Hungría tiene una historia que se remonta a 1936, cuando Budapest organizó por primera vez una carrera de Grandes Premios en un circuito urbano de cinco kilómetros dentro del parque Népliget. Aquella prueba reunió a fabricantes históricos como Mercedes-Benz, Auto Union y Alfa Romeo, además de Ferrari, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la situación política de Europa provocaron que el automovilismo de máximo nivel desapareciera del país durante medio siglo.
La Fórmula 1 regresó a Hungría en 1986 con la inauguración del Hungaroring, ubicado en Mogyoród, a las afueras de Budapest. Aquella carrera hizo historia al convertirse en el primer Gran Premio celebrado detrás del Telón de Acero y desde entonces nunca ha faltado en el calendario. A lo largo de las décadas, el circuito ha sido escenario de momentos inolvidables, como las primeras victorias de Fernando Alonso, Jenson Button, Esteban Ocon y Oscar Piastri, además de varios triunfos históricos de Lewis Hamilton, quien tiene el récord del circuito con ocho victorias, el segundo más alto en una misma carrera, por detrás de sus nueve triunfos en Silverstone. En 2023, la Fórmula 1 aseguró la continuidad del Gran Premio de Hungría al extender su contrato hasta la temporada 2032.
Parrilla de salida para el GP de Hungría
1. Lando Norris | McLaren
2. Charles Leclerc | Ferrari
3. Oscar Piastri | McLaren
4. Max Verstappen | Red Bull
5. Lewis Hamilton | Ferrari
6. George Russell | Mercedes
7. Andrea Kimi Antonelli | Mercedes
8. Isack Hadjar | Red Bull
9. Arvid Lindblad | Racing Bulls
10. Nico Hülkenberg | Audi
11. Liam Lawson | Racing Bulls
12. Pierre Gasly | Alpine
13. Franco Colapinto | Alpine
14. Gabriel Bortoleto | Audi
15. Esteban Ocon | Haas
16. Fernando Alonso | Aston Martin
17. Oliver Bearman | Haas
18. Carlos Sainz | Williams
19. Alexander Albon | Williams
20. Lance Stroll | Aston Martin
21. Valtteri Bottas | Cadillac
22. Sergio Pérez | Cadillac
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Hungría F1 2026? Transmisión TV y online
El Gran Premio de Hungría 2026 podrá seguirse en México a través de Sky Sports, señal disponible para los usuarios de Sky e Izzi. Además, quienes prefieran una plataforma digital podrán ver la carrera mediante F1 TV, servicio que ofrece la transmisión con diferentes cámaras, radios de equipo, tiempos en vivo y cobertura completa de todas las actividades del fin de semana.
En Claro Sports también podrás seguir la mejor cobertura del Gran Premio de Hungría con nuestro minuto a minuto completamente en vivo. Aquí encontrarás las posiciones actualizadas vuelta por vuelta, las estrategias de los equipos, las paradas en pits, los incidentes, las sanciones, las banderas de seguridad y todo lo que ocurra con Checo Pérez durante la undécima carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
¿Quién ganó las Prácticas Libres del Gran Premio de Hungría?
Ferrari comenzó el fin de semana como el equipo más fuerte. Charles Leclerc encabezó la primera práctica libre con un registro de 1:19.075 para superar a Max Verstappen y Lewis Hamilton. Además del buen ritmo mostrado por la Scuderia, la sesión estuvo marcada por una bandera roja provocada por Lance Stroll y por los primeros problemas mecánicos que comenzaron a afectar a Cadillac.
Durante la segunda práctica libre Ferrari confirmó que era el principal candidato para la pole. Hamilton lideró la sesión con un tiempo de 1:18.729, apenas 148 milésimas por delante de Leclerc, completando un contundente 1-2 para la escudería italiana. McLaren apareció como el principal rival gracias al tercer lugar de Norris, mientras Mercedes se mantuvo muy cerca con Russell y Verstappen volvió a mostrar un ritmo competitivo con Red Bull.
El panorama cambió por completo en la FP3. Lando Norris detuvo el cronómetro en 1:17.939 y terminó con el dominio que Ferrari había impuesto desde el viernes. McLaren encontró un excelente equilibrio para el Hungaroring y confirmó que tenía el coche para pelear por la pole. La sesión también estuvo marcada por los problemas de Cadillac, ya que Sergio Pérez apenas pudo completar una vuelta debido a una falla mecánica.
¿Quién ganó la Qualy del Gran Premio de Hungría?
Lando Norris fue el gran protagonista de la clasificación al conquistar su primera pole position de la temporada y la número 17 de su carrera en la Fórmula 1. El británico de McLaren registró un tiempo de 1:17.207 para superar por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton en una de las sesiones más cerradas del campeonato. Con ese resultado también puso fin al dominio que Mercedes había ejercido durante todo el año, ya que George Russell y Andrea Kimi Antonelli habían monopolizado las diez poles disputadas anteriormente.
Ferrari volvió a demostrar el gran nivel que había mostrado desde el viernes. Lewis Hamilton llegó a colocarse provisionalmente en la pole durante la primera tanda de la Q3 y parecía encaminado a conseguir su décima pole en el Hungaroring, un récord absoluto para un mismo circuito. Sin embargo, Norris encontró una vuelta perfecta en su último intento, mientras Charles Leclerc no logró mejorar lo suficiente para superar al piloto de McLaren. Antonelli terminó cuarto, Oscar Piastri quinto y Max Verstappen sexto antes de la revisión de los comisarios.
Las posiciones cambiaron horas después. La FIA sancionó a Lewis Hamilton con tres lugares por obstaculizar a Oscar Piastri durante la última parte de la clasificación. Los comisarios concluyeron que el británico circuló innecesariamente sobre la trazada ideal cuando el australiano iniciaba una vuelta rápida. Andrea Kimi Antonelli también recibió una penalización de tres posiciones por no reducir suficientemente la velocidad durante un periodo de bandera amarilla provocado por el trompo de Max Verstappen. Con ello, la parrilla definitiva quedó encabezada por Lando Norris, seguido por Charles Leclerc, Oscar Piastri, Max Verstappen, Hamilton, George Russell y Antonelli.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Hungría 2026 hoy 26 de julio y quién tiene la Pole?
La carrera del Gran Premio de Hungría 2026 se disputa este domingo 26 de julio a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. La prueba se correrá sobre un total de 70 vueltas al Hungaroring, un circuito de 4.381 kilómetros conocido por sus curvas enlazadas y por ofrecer muy pocas oportunidades de adelantamiento, por lo que la estrategia, las paradas en pits y la gestión de los neumáticos suelen ser decisivas para definir al ganador.
Lando Norris partirá desde la pole position después de conseguir el mejor tiempo de la clasificación con una vuelta de 1:17.207. A su lado estará Charles Leclerc, mientras que Oscar Piastri y Max Verstappen ocuparán la segunda fila. Lewis Hamilton arrancará quinto tras recibir una sanción de tres posiciones, mientras que Andrea Kimi Antonelli saldrá desde la séptima plaza por una penalización similar impuesta por la FIA.
Gran Premio de Hungría 2026 en vivo: sigue la carrera de Checo Pérez en la F1
La Fórmula 1 disputa este domingo 26 de julio el Gran Premio de Hungría 2026, la undécima fecha del campeonato y la última antes del tradicional parón de verano. El Hungaroring recibe una carrera que promete ser determinante tanto en la pelea por el Mundial.
En la primera fila arrancarán Lando Norris y Charles Leclerc después de las sanciones impuestas por la FIA a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli tras la clasificación. Mientras tanto, Sergio Pérez afrontará un nuevo reto al partir desde la última posición con Cadillac, luego de un sábado marcado por problemas mecánicos que limitaron su preparación. Sigue aquí el minuto a minuto, las posiciones en vivo, las estrategias, los incidentes y el resultado del Gran Premio de Hungría.