Gilberto Mora y el ’10’ de México: así les fue a los últimos dueños del dorsal en los Mundiales

El mediocampista de Tijuana portará el número 10 del Tri ante la ausencia de Alexis Vega. Repasamos a los últimos jugadores que usaron el dorsal en Mundiales y su legado

El jugador de 17 años inicia una nueva era en el Tri | Imago7

El dorsal más simbólico de la Selección Mexicana tendrá un nuevo dueño. Gilberto Mora portará el número 10 durante la Fecha FIFA ante la ausencia de Alexis Vega, un movimiento que coloca al joven futbolista de Xolos dentro de una lista que incluye a figuras como Luis García, Cuauhtémoc Blanco y Giovani dos Santos.

A sus 17 años, ‘Morita’ recibe una camiseta que en los últimos Mundiales ha estado asociada con futbolistas ofensivos que marcaron distintas etapas del Tricolor. Desde Estados Unidos 1994 hasta Qatar 2022, el número 10 ha pasado por jugadores con diferentes características: goleadores, líderes ofensivos y referentes técnicos.

La historia reciente del dorsal comenzó con Luis García en Estados Unidos 1994, continuó con el propio delantero en Francia 1998, tuvo su etapa más representativa con Cuauhtémoc Blanco en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, pasó por Guillermo Franco en Alemania 2006, Giovani dos Santos en Brasil 2014 y Rusia 2018, y llegó a Alexis Vega en Qatar 2022.

Ahora Gilberto Mora aparece como una posibilidad para construir una nueva etapa rumbo al Mundial de 2030, después de que Rafael Márquez le otorgara mayor responsabilidad dentro del nuevo ciclo de la Selección Mexicana. El mediapunta de Tijuana ya había utilizado ese número con Xolos y ahora lo llevará con el equipo nacional.

Luis García, Cuauhtémoc Blanco y Giovani dos Santos: los referentes del número 10 mexicano

Luis García fue el primer mexicano en portar el dorsal 10 en dos Mundiales consecutivos dentro de esta etapa reciente. En Estados Unidos 1994 disputó tres partidos y marcó dos goles ante Irlanda en la fase de grupos, en una actuación que lo convirtió en uno de los protagonistas del equipo dirigido por Miguel Mejía Barón.

Cuatro años después, en Francia 1998, García volvió a recibir el número 10, aunque tuvo una participación distinta. El delantero formó parte del plantel que llegó a octavos de final, pero no tuvo minutos durante la competencia. Su legado quedó ligado principalmente a su actuación en territorio estadounidense.

El cambio más importante llegó con Cuauhtémoc Blanco, quien convirtió la camiseta 10 en uno de los símbolos más reconocidos del Tricolor. En Corea-Japón 2002 disputó cuatro partidos, marcó un gol ante Croacia y fue una de las piezas ofensivas del equipo de Javier Aguirre que alcanzó los octavos de final.

Blanco regresó al dorsal en Sudáfrica 2010, donde anotó un penal ante Francia y participó en cuatro encuentros. Su capacidad para generar juego, su personalidad y sus actuaciones en momentos importantes hicieron que muchos aficionados asociaran el número 10 con su figura.

Después apareció Guillermo Franco en Alemania 2006. El delantero argentino naturalizado mexicano utilizó el dorsal durante los cuatro partidos del torneo, aunque no consiguió goles. México fue eliminado en octavos de final ante Argentina en tiempo extra.

Giovani dos Santos, Alexis Vega y el nuevo capítulo con Gilberto Mora

Giovani dos Santos tomó la responsabilidad del número 10 en Brasil 2014 y Rusia 2018. En Brasil fue titular en cuatro partidos y protagonizó uno de los momentos más recordados de aquella generación con su gol ante Países Bajos en los octavos de final, aunque México quedó eliminado en ese encuentro.

En Rusia 2018, Giovani volvió a portar el dorsal durante la participación mexicana que terminó nuevamente en octavos de final. Su etapa con la camiseta 10 representó a una generación que tuvo como objetivo superar esa ronda, aunque no logró avanzar más allá.

Alexis Vega heredó el número en Qatar 2022 y mantuvo el dorsal para el proceso rumbo al Mundial 2026. El atacante disputó la Copa del Mundo de Qatar, donde México quedó eliminado en fase de grupos por diferencia de goles, tras una victoria ante Arabia Saudita, un empate frente a Polonia y una derrota contra Argentina.

Para la nueva Fecha FIFA, la ausencia de Vega abrió la puerta para que Gilberto Mora utilice el número 10 con la Selección Mexicana. El futbolista de Xolos ya cuenta con experiencia internacional y forma parte de una generación que busca tomar protagonismo rumbo al Mundial de 2030.

La camiseta que utilizaron Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos y Alexis Vega ahora estará en manos de uno de los futbolistas más jóvenes que ha recibido esa responsabilidad con el Tricolor. Si mantiene su crecimiento, Gilberto Mora podría convertirse en el siguiente nombre asociado al histórico dorsal 10 de México.

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