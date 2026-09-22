Red Bull recupera a Isack Hadjar previo al Gran Premio de Azerbaiyán

Una lesión de muñeca provocó que el piloto de Red Bull, Isack Hadjar, tuviese que perderse los últimos Grandes Premios del calendario de la Fórmula 1

Isack Hadjar regresa a Red Bull | Reuters



Red Bull Racing anunció este martes 22 de septiembre que Isack Hadjar volverá al volante del RB22, después de recuperarse de la lesión de muñeca que sufrió durante el verano. El piloto francés estará presente en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán, en busca de recuperar el ritmo que perdió tras quedar fuera de las últimas tres carreras del calendario de la Fórmula 1 en este 2026.

“Red Bull Racing se complace en dar la bienvenida de nuevo a Isack este fin de semana. Tras recuperarse con éxito de su lesión en la muñeca, Isack volverá a la acción en el Circuito Urbano de Bakú el jueves”, declaró Red Bull a través de un comunicado de prensa.

Con el regreso del piloto galo, Liam Lawson también retomará el monoplaza de la filial Racing Bulls, después de un breve interinato en la escudería de las bebidas energéticas. El piloto neozelandés consiguió un séptimo lugar en Zandvoort que revitalizó su nombre en la máxima categoría del automovilismo, en medio de los rumores sobre su futuro dentro del equipo para la próxima temporada.

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“El equipo desea agradecer sinceramente a Liam por su profesionalismo, dedicación y arduo trabajo durante las últimas tres carreras. Al intervenir en circunstancias difíciles, ofreció actuaciones impresionantes e hizo una contribución valiosa al equipo. Le deseamos todo lo mejor en su regreso a Racing Bulls“, indica el texto que compartió el equipo austriaco.

Liam Lawson tendrá que volver a Racing Bulls para tratar de conservar su asiento en 2027, debido al posible ascenso del búlgaro Nicola Tsolov, automovilista de la Fórmula 2.

Isack Hadjar, por su parte, tiene poco tiempo para recuperar el ritmo después de perderse el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, el Gran Premio de Italia en Monza y el Gran Premio de España en Madrid. El francés sufrió una lesión de muñeca durante un entrenamiento en el verano. La presión también está encima, ya que necesita revalidar las expectativas del equipo de Milton Keynes como compañero de Max Verstappen.

El francés terminó dentro de los primeros seis puestos en los últimos siete Grandes Premios en los que participó. Isack Hadjar se encuentra actualmente en la octava posición del campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1, con 71 puntos.

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