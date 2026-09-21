Gran Premio de Azerbaiyán 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 adelanta su actividad en Bakú de jueves a sábado por el Día del Recuerdo de Azerbaiyán

GP Azerbaiyán, en vivo y dónde ver la carrera de la Fórmula 1 | Claro Sports

La Fórmula 1 llega a Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán 2026, correspondiente a la decimoquinta ronda de la temporada. A diferencia del calendario habitual, la actividad comenzará el jueves 24 de septiembre y terminará el sábado 26, con Sergio ‘Checo’ Pérez como uno de los pilotos que volverán al circuito donde consiguió algunos de sus mejores resultados en la categoría.

La modificación del programa responde a que el 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo de Azerbaiyán, jornada de luto nacional dedicada a recordar al personal militar y a las personas fallecidas durante la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Por ello, las tres jornadas de actividad de la Fórmula 1 se adelantarán un día respecto al esquema tradicional.

Kimi Antonelli llegará a Bakú como líder del Campeonato Mundial con 292 puntos, después de conseguir las victorias en los Grandes Premios de Italia y España. George Russell ocupa el segundo puesto con 211 unidades, seguido por Lewis Hamilton con 191, Lando Norris con 186 y Charles Leclerc con 167.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1?

Las Prácticas Libres 1 se disputarán el jueves 24 de septiembre a las 02:30 horas, tiempo del centro de México. Ese mismo día se realizará la segunda sesión a las 06:00 horas. La Práctica Libre 3 está programada para el viernes 25 de septiembre a las 02:30 horas.

¿A qué hora es la clasificación para el GP Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 se realizará el viernes 25 de septiembre a las 06:00 horas, tiempo del centro de México. La sesión determinará el orden de salida para la carrera del sábado en el circuito urbano de Bakú.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Azerbaiyán 2026?

La carrera del GP de Azerbaiyán se disputará el sábado 26 de septiembre a las 05:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia marcará la decimoquinta fecha de la temporada y tendrá como uno de sus principales protagonistas a Checo Pérez, quien actualmente ocupa el puesto 23 del campeonato sin puntos.

El mexicano regresará a un circuito en el que tiene un registro destacado dentro de su trayectoria en la Fórmula 1. Pérez suma dos victorias y cinco podios en ocho participaciones en Bakú, aunque esta vez afrontará el desafío con Cadillac. También estará presente Franco Colapinto, quien vuelve al escenario donde consiguió sus primeros puntos en la categoría hace dos años.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1: prácticas, clasificación y carrera?

En México, todas las sesiones del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 podrán seguirse a través de F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1. Los suscriptores de los sistemas de televisión de paga Izzi y Sky también cuentan con acceso a las transmisiones de las sesiones y carreras del campeonato.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Una vez culminada la cita de Bakú, la temporada se trasladará a Singapur, destino previo a la llegada de la máxima categoría a Estados Unidos. El campeonato concluirá el 6 de diciembre en Abu Dhabi.

Ronda Gran Premio Circuito Fechas R15 Azerbaiyán Bakú 24 – 26 de septiembre R16 Singapur Marina Bay 9 – 11 de octubre R17 Estados Unidos Circuito de las Américas 23 – 25 de octubre R18 México Autódromo Hermanos Rodríguez 30 de octubre – 1 de noviembre R19 Brasil Interlagos 6 – 8 de noviembre R20 Las Vegas Las Vegas Strip 19 – 21 de noviembre R21 Qatar Lusail 27 – 29 de noviembre R22 Abu Dhabi Yas Marina 4 – 6 de diciembre

El circuito de Bakú presenta una combinación de sectores urbanos y una larga recta que puede favorecer a los monoplazas con buen rendimiento en velocidad punta, mientras que el resto del trazado exige un equilibrio entre las distintas características del auto. El último Gran Premio de España terminó con victoria de Antonelli en el Madring, seguido por Max Verstappen y Lando Norris, por lo que la lucha por los puntos continuará en Azerbaiyán.

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