América es líder, pero Almada no está tranquilo: los errores defensivos que preocupan rumbo a la Liguilla

Las Águilas tienen 24 puntos y la mejor ofensiva del Apertura 2026, pero recibieron 12 goles en sus últimos cinco partidos

Guillermo Almada y su preocupación en el América | Claro Sports

El América terminó la jornada 12 en lo más alto de la tabla de la Liga MX después de superar 3-5 al León, pero la conferencia de Guillermo Almada no giró alrededor de los cinco goles ni de la ventaja sobre sus perseguidores. El entrenador puso el foco en las tres anotaciones recibidas, dos de ellas en tiros de esquina, y en un problema que se ha repetido durante el último tramo del Apertura 2026: el equipo sigue ganando y produciendo en ataque, pero dejó de controlar su propia área como lo hacía al inicio del campeonato.

Las Águilas son líderes del campeonato con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y una derrota, y mantienen tres unidades de ventaja sobre Toluca y Atlas. Además, tienen un partido menos que los cuatro equipos que aparecen inmediatamente detrás, permanecen invictas como locales y comparten con Cruz Azul la mejor ofensiva del torneo, con 27 goles; sin embargo, la atención está en sus 14 tantos recibidos (cuarta mejor defensa, por detrás de Chivas, Querétaro y Puebla).

Esa diferencia entre el funcionamiento ofensivo y la respuesta defensiva explica el discurso de Almada. “No nos pueden hacer daño con el simple hecho de tirarnos la pelota para el área. Detalles como esos pueden definir situaciones importantes en la Liguilla”, advirtió después del encuentro ante León. El uruguayo también reconoció que el rival generó poco, pero encontró goles mediante acciones anunciadas, especialmente en pelota quieta, una vía que ya había utilizado Cruz Azul para lastimar al América.

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El América pasó de cuatro porterías en cero a recibir 12 goles en cinco partidos

Durante las primeras seis jornadas, el equipo había construido su liderato desde el equilibrio. América permitió apenas dos goles en seis encuentros, un promedio de 0.3 por partido, y dejó su portería en cero ante Querétaro, Santos Laguna, Atlético de San Luis y Puebla. El triunfo de 2-0 sobre los poblanos, el 29 de agosto, fue la última ocasión en la que las Águilas terminaron un partido sin recibir anotación.

La tendencia cambió desde la jornada 8. Cruz Azul le marcó cuatro goles, Chivas y Necaxa anotaron dos cada uno, Monterrey consiguió uno y León añadió tres. En total, el América recibió 12 tantos en cinco compromisos, para un promedio de 2.4 por encuentro. Si bien el club no ha dejado de sumar ni perdió el liderato, multiplicó por ocho su promedio de goles permitidos respecto a las primeras seis fechas.

Los 14 goles encajados durante el torneo también permiten identificar de dónde surge el problema: cuatro llegaron en tiros de esquina, tres mediante centros en jugada abierta, tres después de pelotazos largos, dos por disparos desde fuera del área, uno por penalti y otro con una definición dentro del área. Cuatro fueron de cabeza. Así, siete de las anotaciones nacieron directamente de servicios al área, sin incluir los balones largos que también obligaron a los defensores a correr hacia su propia portería.

El América y su problema defensivo en el cierre del Apertura 2026 | Claro Sports

Centros, balones largos y pelota quieta: así han castigado a la defensa azulcrema

Los primeros avisos aparecieron en los goles recibidos ante Atlante y Juárez. Contra los Potros, un pelotazo al espacio por el sector izquierdo encontró a Luis Puente ante una marca contemplativa de Kevin Álvarez. Frente a los Bravos, un centro desde la izquierda terminó con Oscar Estupiñán ganándole la posición al mismo lateral. En ambos casos, el rival llegó al remate después de superar la vigilancia individual en una acción originada desde la banda.

¡Y el Coloso de Santa Úrsula volvió a vibrar con un grito de gol muy especial, un estallido teñido de AZULGRANA! 💙❤️



Pizzuto anota el primer gol del @Atlante en casa en el torneo. 🐴#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #ATLAME pic.twitter.com/Dk0W6RIs02 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2026

Cruz Azul amplificó esas dificultades al anotar cuatro veces. La Máquina encontró el primer gol con una diagonal retrasada desde la izquierda y agregó dos tantos después de tiros de esquina: uno mediante un cobro en corto que terminó nuevamente con un pase hacia el centro del área y otro con un remate dentro del área chica. El cuarto surgió de un envío largo por la derecha.

“Me confirmó lo bueno que veníamos haciendo y lo malo que veníamos haciendo. Defendimos muy mal y tuvimos una cantidad de situaciones, no solo los goles, dos pelotas o tres en los palos, una cantidad de situaciones que, al agravante de defender mal, las distracciones que cometimos nos terminaron costando caro”, advirtió desde ese momento Almada después del partido.

Chivas repitió otra fórmula: sus dos anotaciones comenzaron con centros desde el costado derecho y terminaron en cabezazos dentro del área. “Estamos cometiendo algunas distracciones en defensa que lo hemos hablado en partidos anteriores, lo hemos analizado con los jugadores. Hoy nos hicieron goles con cosas que le habíamos trabajado y analizado”, volvió a señalar el timonel en conferencia de prensa.

Necaxa utilizó un pelotazo hacia la banda, seguido por una diagonal retrasada, y después se benefició de una mano de Cristian Borja tras otro servicio lateral. Contra Monterrey, el daño nació en un saque de manos ejecutado con rapidez: Santiago Ramos se desentendió de la jugada, Orbelín Pineda apareció libre por derecha y su centro encontró la volea de Diego Rossi.

Me enamoré del futbol por dos cosas: por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea… ¡De Diego Rossi! 🤩💥



Aficionados de @Rayados, revivan esta OBRA DE ARTE. 🎨🖌️#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J11 | #AMEMTY pic.twitter.com/QlyMipimTl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 11, 2026

León cerró la secuencia con dos goles de cabeza en tiros de esquina y otro disparo desde fuera del área, habilitado por un mal fildeo de Dagoberto Espinoza después de un centro. Esas acciones dieron contexto a las palabras de Almada: “Nos crearon poco, pero con cosas medio anunciadas como la pelota quieta nos terminaron haciendo daño”.

América concentra el 50% de sus goles recibidos en los cierres del primer tiempo

La distribución de los minutos muestra que el principal periodo de vulnerabilidad del América aparece entre el minuto 30 y el descanso. De los 14 goles que ha recibido en el Apertura 2026, nueve ocurrieron en el primer tiempo y cinco después del descanso. Solamente dos llegaron durante la primera media hora, el primero de Cruz Azul y el de Monterrey, ambos al 18’; en cambio, siete fueron anotados entre los minutos 30 y 45, incluidos los tantos de Juárez al 33’, Cruz Azul al 34’ y 44’, Chivas al 31’ y 45’, además de Necaxa al 36’ y 42’. Esto significa que el 50 de las anotaciones permitidas por las Águilas se concentra en el cierre de la primera parte, un tramo en el que las desconcentraciones han alterado el desarrollo de varios encuentros.

Después del descanso, la incidencia disminuye, aunque el partido ante León modificó la tendencia: los esmeraldas anotaron al 51’, 80’ y 90’, tres de los cinco goles que América ha recibido en los segundos tiempos. Los otros dos llegaron ante Atlante al 64’ y Cruz Azul al 71’. Por franjas, el balance azulcrema es de dos goles permitidos entre los minutos 1 y 30, siete del 30 al 45, tres del 46 al 75 y dos del 75 al 90.

Los cambios de portero y centrales también explican la falta de continuidad

Otro a factor a tomar en cuenta es la falta de continuidad. La defensa que inició el torneo Apertura 2026 ya no es la misma que enfrentó al León. En la primera jornada, Rodolfo Cota estuvo acompañado por Kevin Álvarez, Cristian Borja, Ramón Juárez y Miguel Vázquez. Contra Cruz Azul aparecieron Israel Reyes y Juárez en la central, con Kevin y Dagoberto Espinoza como laterales. Después, la ausencia de Álvarez obligó a utilizar a Emilio Lara ante Chivas, mientras que frente a Necaxa el propio Lara pasó a la zona central junto con Vázquez.

Los movimientos aumentaron en las dos jornadas más recientes. Luis Ángel Malagón recuperó la titularidad después de su lesión, mientras Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo debutaron como pareja de centrales ante Monterrey y volvieron a iniciar frente a León. Los dos refuerzos apenas suman dos partidos en la Liga MX y continúan en proceso de adaptación, tanto al campeonato como entre ellos. En la portería también hubo rotación: Cota disputó siete juegos, Fernando Tapia participó en dos y Malagón dos más.

América conserva el liderato, tiene la ofensiva más productiva y cuenta con Henry Martín como uno de los principales goleadores del torneo, con siete anotaciones; no obstante, Almada ha planteado que el crecimiento no puede depender únicamente de marcar más que el rival: “Es tan importante generar en el arco de enfrente como mantener el cero en nuestro arco”, dijo ante los medios en León.

Con la Liguilla acercándose, los 12 goles recibidos en cinco jornadas, la vulnerabilidad en el juego aéreo y una defensa que todavía busca continuidad explican por qué el primer lugar no es suficiente para que el técnico dé al equipo por estabilizado.