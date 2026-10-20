Rommel Pacheco responde al COM por los recursos para Dakar 2026: “Nunca se ha negado el apoyo”

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) tienen diferencias por los recursos previo a Dakar 2026

Rommel Pacheco responde a la polémica entre la CONADE y el COM | Imago7

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) negó, a través de un comunicado de prensa publicado este 20 de octubre, la supuesta ausencia de apoyo financiero para la delegación mexicana que participará en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, pese a que el Comité Olímpico Mexicano (COM) mantiene una versión distinta sobre esta polémica.

La CONADE explicó, en un texto de una cuartilla, que la institución cuenta con la “suficiencia presupuestaria” para cumplir con la solicitud del COM de destinar un apoyo de 11.1 millones de pesos. Asimismo, sostuvo que el organismo está preparado para ofrecer una alternativa que permita que los recursos lleguen a los deportistas en caso de que existan impedimentos administrativos para su recepción por parte del Comité Olímpico Mexicano.

La presidenta del COM, María José Alcalá, declaró previamente que el organismo que dirige tuvo que reducir el personal de apoyo para ajustarse a los gastos que requieren los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre de ese año.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte indicó que el COM solicitó inicialmente un apoyo de 5.2 millones de pesos; sin embargo, en septiembre pasado presentó una solicitud para ampliar el monto a 11.1 millones de pesos. Pese al incremento, el organismo recalcó que los deportistas contarán con los recursos necesarios para mantenerse concentrados en su preparación.

“Decir que negamos el apoyo genera una percepción equivocada. Yo fui atleta y sé que los jóvenes que van a Dakar necesitan instituciones trabajando juntas. Prefiero que hablemos de su preparación, de sus historias y de lo que están por vivir representando a México. Con el Comité Olímpico Mexicano vamos a seguir trabajando, con diálogo abierto y permanente. Eso es lo que corresponde”, declaró el director general de la CONADE.

Rommel Pacheco explicó que no tiene intención de “sostener una confrontación con el Comité Olímpico Mexicano”, debido a que el objetivo principal es dedicar tiempo a los atletas que integran la delegación.

“Nosotros estamos listos para entregar los recursos. Nunca se ha negado el apoyo y quiero que eso quede muy claro. Si por cuestiones administrativas el Comité Olímpico Mexicano no puede recibirlos, hemos tomado la decisión de que ese recurso llegue directamente a las y los atletas a través de becas durante 12 meses. Queremos que este apoyo les permita seguir preparándose, creciendo y construyendo su camino hacia Los Ángeles 2028. Por eso, los invito a acercarse a CONADE para iniciar sus trámites. Yo fui atleta y sé lo importante que es contar con respaldo. No quiero que sigamos dedicando tiempo a algo ya aclarado. Prefiero que estemos hablando de lo que están logrando nuestros deportistas y de cómo podemos seguir apoyándolos. Mi compromiso es con México y con sus atletas, y ahí es donde quiero seguir poniendo toda mi atención”, sentenció.