Nace la Liga El Dorado: una nueva apuesta por el talento y el fútbol de las regiones

Impulsada por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, exjugador de la Selección Colombia, la competición comienza este domingo 25 de octubre en Zipaquirá con el propósito de ampliar las oportunidades deportivas y fortalecer el fútbol regional.

Carlos Sánchez, exjugador de fútbol colombiano.

El fútbol colombiano se prepara para abrir un nuevo capítulo. Este domingo 25 de octubre, a las 3:00 p. m., el estadio municipal Héctor ‘El Zipa’ González, en Zipaquirá, será escenario del partido inaugural de la Liga El Dorado, una competición con estructura profesional que busca descubrir talentos, fortalecer clubes y llevar nuevas oportunidades a las regiones del país.

El encuentro enfrentará a León OP10, presidido por el exfutbolista argentino Omar Sebastián Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, y Zipa Fútbol Club. La jornada contará con un espectáculo de apertura que marcará el inicio de un proyecto concebido para crecer desde los territorios.

El fútbol de las regiones, una apuesta de futuro

La Liga El Dorado nace de una convicción: el talento colombiano está presente en todos los rincones del país, pero las oportunidades para desarrollarlo no siempre llegan a ellos.

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La competición busca reducir esa brecha mediante una plataforma que permita a clubes y jugadores acceder a nuevos espacios de competencia, visibilidad y crecimiento. Su primera edición reunirá equipos de distintas regiones, con la aspiración de incorporar progresivamente nuevos participantes y ampliar la representación territorial del fútbol colombiano.

Más que un torneo, la iniciativa apuesta por el fútbol como motor de integración social, identidad y desarrollo local.

Carlos Sánchez, liderazgo al servicio del fútbol colombiano

El proyecto es impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018, con trayectoria en las ligas de Inglaterra, España, Francia e Italia y quien forma parte del programa Leyendas de la FIFA. Desde la presidencia fundadora de la Institución de Fútbol Asociado (IFA), entidad organizadora, el exfutbolista lidera esta apuesta por el futuro del deporte nacional.

Un proyecto titánico necesita cimientos sólidos, y la Liga El Dorado se sostiene literalmente sobre ‘La Roca’: un hombre cuya trayectoria, carácter y experiencia internacional respaldan la ambición de esta iniciativa. Su reconocimiento como Leyenda FIFA refuerza el perfil de un referente que hoy pone su liderazgo al servicio de las nuevas generaciones.

“Queremos que el fútbol, como activo intangible y elemento de unión de todos los colombianos, llegue a más regiones del país. Hay mucho talento en municipios y departamentos que no cuentan con representación en el fútbol profesional. Nuestra visión es sumar nuevos equipos y ofrecer a más jóvenes la oportunidad de competir y mostrar sus capacidades”, expresó Sánchez.

Los protagonistas de la primera edición

La competición contará con clubes como Racing Club Fusagasugá, Guajira Fútbol Club, León OP10, Inter de Santander, Zipa Fútbol Club, Caquetá Club Deportivo y Huila Fútbol Club.

La Liga tendrá una primera fase bajo el sistema de todos contra todos. Los dos equipos mejor ubicados disputarán una final de ida y vuelta para definir al primer campeón.

Un nombre que conecta la historia con el futuro

La denominación Liga El Dorado rinde homenaje a una de las épocas más emblemáticas del fútbol colombiano. Inspirada en ese legado, la competición busca proyectar una nueva etapa en la que el talento nacional, especialmente el de las regiones, encuentre mayores oportunidades para crecer y hacerse visible.

Zipaquirá, sede del partido inaugural

El estadio municipal Héctor ‘El Zipa’ González, recientemente renovado y con capacidad aproximada para 2.500 espectadores, recibirá el encuentro inaugural.

La Liga El Dorado contará con el acompañamiento de Reebok, en indumentaria deportiva; Decathlon, vinculado al balón oficial; y Electrolit.

Con el pitazo inicial de este domingo 25 de octubre, comenzará un proyecto que aspira a crecer junto a sus clubes y comunidades, ampliar su presencia en el territorio nacional y demostrar que el futuro del fútbol colombiano también se construye desde las regiones.

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