Comunicaciones y Municipal, golpeados por lesiones y suspensiones

Ambos presentan lesionados y ausencias de peso.

Vuletich y Samayoa, dos que siguen lesionados. (Cremas X| Rojos X)

Municipal y Comunicaciones afrontan la previa de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala con dificultades para disponer de sus mejores planteles. Las lesiones, las suspensiones y las ausencias han condicionado a los dos clubes más grandes del país durante el campeonato. Sin embargo, sus realidades deportivas son diferentes: los escarlatas han conseguido sostener una campaña considerablemente mejor que la de los cremas.

Para Municipal, el próximo desafío será visitar este sábado a Xelajú, un compromiso exigente que deberá afrontar sin una de sus principales referencias. Nicolás Samayoa no estará disponible para el encuentro, una ausencia que afecta tanto a la estructura defensiva como al liderazgo dentro del campo. El capitán es una pieza importante y su baja obliga a buscar alternativas para un partido de alta dificultad.

Samayoa arrastra problemas físicos de los últimos encuentros que, aunque no son de gravedad, le han impedido entrenar con normalidad. Esa falta de continuidad en la preparación lo deja fuera de los planes para enfrentar a Xelajú. Municipal deberá reorganizar su defensa sin uno de los futbolistas que habitualmente aporta experiencia y conducción desde el fondo.

La otra ausencia de peso entre los escarlatas es la de Rudy Muñoz, quien todavía no consigue recuperarse. El interior representa una alternativa importante por su talento y su capacidad para participar en la elaboración ofensiva. Su baja reduce las opciones en el mediocampo y se suma a la del capitán en una jornada en la que Municipal necesita responder para mantenerse en la pelea de arriba.

En Comunicaciones, las dificultades para conformar el equipo se agregan a una campaña que ya viene siendo muy complicada. El conjunto crema necesita una reacción, pero tampoco cuenta con todas sus alternativas para intentar cambiar el rumbo. Entre problemas físicos y sanciones, las ausencias limitan las posibilidades de un plantel urgido de resultados y aumentan las exigencias sobre los jugadores disponibles.

Uno de los casos es el de José Pinto, quien volvió a la actividad después de atravesar una situación personal relacionada con uno de sus hijos. Sin embargo, todavía no se encuentra físicamente listo para competir. Su regreso al trabajo representa un paso importante, aunque su disponibilidad sigue condicionada por la necesidad de recuperar la puesta a punto.

A esa situación se suman Diego Santis, Kevin Grijalva y Karel Espino, quienes continúan suspendidos. Las tres bajas recortan las opciones de Comunicaciones en un momento en el que necesita encontrar respuestas y sostener una formación competitiva. La acumulación de ausencias complica todavía más la búsqueda de continuidad para un equipo que no ha logrado estabilizar su rendimiento.

Ambos clubes también han debido adaptarse a las convocatorias de la selección mayor mientras el Apertura mantuvo su actividad. Municipal aportó buena parte de la base de Guatemala y Comunicaciones cedió al menos tres representantes, por lo que tuvieron que disputar compromisos sin algunos de sus principales futbolistas. Aunque han respondido de manera distinta en los resultados, escarlatas y cremas comparten el desafío de resolver bajas importantes en plena recta final del campeonato.

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