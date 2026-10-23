Cesilio de los Santos se rinde ante Brian Rodríguez: “Está por encima de esta liga”

El histórico americanista elogió el nivel de Brian Rodríguez, pero advirtió sobre las deficiencias defensivas del equipo de Almada

El América de Guillermo Almada atraviesa un momento de enorme contundencia ofensiva en el Apertura 2026. La escuadra azulcrema de Guillermo Almada es líder del Apertura 2026 con 27 puntos y 10 goles en sus últimos dos partidos. En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, Cesilio de los Santos analizó el presente azulcrema, destacó el trabajo del entrenador uruguayo y advirtió sobre los problemas que podrían complicar al equipo durante la Liguilla.

El principal protagonista del gran momento de Las Águilas es Brian Rodríguez, quien acumula cinco goles y tres asistencias en nueve partidos de Liga MX. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar oportunidades lo han convertido en una de las piezas más determinantes del ataque. Para De los Santos, el extremo uruguayo es el mejor futbolista en el balompié azteca.

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“Impresionante, impresionante. Me extrañó que en el Mundial no haya tenido más protagonismo. Bueno, Uruguay tampoco tuvo mucho protagonismo en el Mundial, pero sí me hubiera encantado verlo 90 minutos. Por las condiciones que tiene es extraordinario. Es extraordinario para esta liga. Yo creo que está por encima de esta liga, te lo puedo decir”.

Para el exfutbolista, el atacante reúne las condiciones necesarias para competir en el fútbol europeo, aunque considera que todavía debe mejorar su participación cuando el equipo no tiene la pelota. Aún así, respondió inmediatamente con una asistencia y una anotación.

“Si tuviera un poquito más de prestaciones defensivas estaría en Europa seguramente. Estaba analizando el gol de León, por ejemplo Era obligación de él venir a hacer esa prestación defensiva y él se queda mirando cómo le pega a la pelota. Entonces también son cosas que tiene que ajustar Almada en ese sentido. Digo, después, ¿Qué le dices al tipo? Enseguida del gol de León, él mete una pelota y deja a Perea mano a mano con el arquero. Y a la siguiente jugada hace el gol“.

América marca 10 goles en dos partidos, pero Cesilio advierte problemas defensivos

El conjunto azulcrema ha encontrado una notable contundencia en la recta final de la fase regular. En sus últimos dos compromisos anotó 10 goles, aunque también recibió cinco, una cifra que evidencia las dificultades que todavía enfrenta para mantener el equilibrio entre el ataque y la defensa. De los Santos reconoció que las incorporaciones de Ramos Mingo y Bueno han contribuido a mejorar el funcionamiento de la última línea, pero señaló que el juego aéreo continúa siendo uno de los puntos vulnerables del equipo.

“Sí tiene algunas deficiencias, principalmente en el juego aéreo. La fase defensiva me parece que poco a poco la ha solucionado ahí con Mingo y con Bueno, que son los dos centrales que llegaron, pero sí creo que sigue teniendo alguna deficiencia en el juego aéreo. Esa limitante me parece que tendrá que trabajar muy bien Almada en ese sentido”.

La propuesta de Almada también implica asumir riesgos para mantener una presencia constante en campo contrario. Para Cesilio, una de las principales virtudes del entrenador es que su equipo no renuncia al ataque incluso cuando tiene una ventaja importante en el marcador.

“La diferencia América la hace de mitad de cancha hacia arriba, donde tiene jugadores de muchísima calidad. Si haces un gol más que el rival vas a sacar el resultado. Entonces, lo que está planteado es eso. A mí lo que me gusta de Almada es que él, aun ganando 2-0, 3-0, sigue pensando en el arco rival. No tiene ningún problema de ir a buscar otro gol más”.

¿Qué cambió en el América con Guillermo Almada tras la salida de André Jardine?

El cambio de entrenador representó una de las decisiones más importantes del América durante el año. André Jardine dejó el club después de conquistar tres títulos consecutivos de Liga MX, una etapa que lo colocó entre los técnicos más exitosos de la institución.

“A mí me extrañó la salida de Jardine porque me parece que el brasileño había hecho un trabajo extraordinario. Fue un histórico del club. El tipo fue tres veces campeón, no cualquiera lo hace. Uno no sabe porque no está en la diaria tampoco, no va todos los días al club. Tal vez pudo haber habido un desgaste entre el plantel y el técnico y me parece que él pensó que era mejor dar un paso al costado”.

Pese a las dudas que acompañaron la llegada de Almada, el actual liderato ha respaldado su trabajo. De los Santos considera que el equipo conserva algunas características de la etapa anterior, pero ahora desarrolla un fútbol más vertical y con mayor intensidad.

“Tiene muy buena posesión de pelota. Pero hoy es más vertical, más directo y esa es la diferencia. Es un equipo sumamente dinámico. La diferencia está en el dinamismo. Creo que el equipo de Almada es mucho más dinámico que el equipo de Jardine”.

¿Es el América de Almada el máximo candidato al título del Apertura 2026?

Con 27 puntos y seis todavía por disputar en la fase regular, el cuadro de Coapa se encuentra en una posición favorable para terminar el campeonato en la cima de la tabla. Sin embargo, Cesilio evitó colocarlo como el máximo favorito, especialmente por las dificultades que representa disputar una fase de eliminación directa.

“Yo no sé si es el máximo, pero sí está en la ruta de ser el máximo candidato. Hay que ver cómo cierra el torneo, hay que ver los partidos que faltan. Ahora tiene seis puntos por jugar y aun así es el líder del torneo. Después, ya viste que las Liguillas son diferentes. Sales en una mala tarde y te comes tres goles y no hay cómo darle vuelta. Esa es la verdad”.