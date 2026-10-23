Nacional vuelve a tener goleador: Alfredo Morelos está listo para jugar el clásico paisa

El goleador cordobés entrará en la nómina de convocados del ‘Verdolaga’ para enfrentar a su rival de patio.

Alfredo Morelos celebra un gol. – Vizzor Image.

Atlético Nacional venció este jueves 22 de octubre a Deportivo Pasto 3-0, resultado que a la postre le sirvió para ser el nuevo líder de la Liga BetPlay 2026-II y clasificar a los cuadrangulares de fin de año en el fútbol colombiano. Los anotadores de la noche en el Atanasio Girardot fueron Edwin Cardona, José Escorcia y Juan Manuel Rengifo.

Precisamente hablando de los goleadores, Lucas González ha venido improvisando esa posición de ‘9’ en el frente de ataque, algo que no ha sufrido porque a Boyacá Chicó le marcaron 4 goles y al cuadro ‘Volcánico’ 3, caso aparte lo que sucedió ante Cúcuta Deportivo, donde no anotaron y perdieron 1-0.

Por tal motivo el estratega ‘Verdolaga’ aseguró que Alfredo Morelos está listo para volver y lo haría para la disputa del clásico aisa, el cual se va a disputar este domingo 25 de octubre en el ‘Coloso de la 74’: “Sin ninguna duda Alfredo va estar. Sarmiento también va estar. Y Marlos (Moreno) vamos a ver si alcanza a llegar, ojalá que pueda estar, tengo mucha ilusión”, aseguró el timonel.

¿Por qué Alfredo Morelos era ausencia en Atlético Nacional?

En la cuarta semana de septiembre Atlético Nacional informó que el delantero cordobés había sufrido una lesión muscular de isquiotibiales, inconveniente físico que lo ha mantenido fuera de las convocatorias por 9 juegos, su último partido fue en la victoria a domicilio del ‘Verdolaga’ 2-3 ante Internacional de Bogotá por Liga BetPlay.

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El elenco antioqueño también es líder de la reclasificación en Colombia, cuenta con 69 unidades en 33 juegos, parcialmente está ocupando plaza para la ronda 2 previa de la Copa Libertadores, tendría que superar 2 llaves para ser parte de la fase de grupos, sin embargo falta el desenlace de la Liga BetPlay 2026-II y de llegar a ser campeón conseguiría el cupo directo.

Con la llegada de Alfredo Morelos, Atlético Nacional gana jerarquía en el frente de ataque, además de el poderío goleador que tiene el ‘Búfalo’, una noticia buena para todo el ambiente del ‘Verdolaga’ de cara a lo que se viene, la recta final del fútbol colombiano entre noviembre y diciembre.

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