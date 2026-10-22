Checo Pérez volverá al GP de México sin aspirar al podio: “Es una nueva realidad”

El tapatío reconoce que su regreso al GP de México con Cadillac será diferente. Lejos de luchar por el podio, busca dejar un legado junto a la afición mexicana

El veterano repasó su carrera con orgullo | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez se prepara para un Gran Premio de México diferente a los que disputó durante su etapa con Red Bull. El piloto mexicano regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez como integrante de Cadillac, una escudería que atraviesa su primera temporada en la Fórmula 1 y que todavía se encuentra lejos de competir por los primeros lugares. Una situación que lo obliga a cambiar sus expectativas frente a la afición que lo acompañó durante sus años de mayor éxito.

En entrevista exclusiva con Motorsport.com, el tapatío reconoció la dificultad de competir sin posibilidades reales de subir al podio, pero también explicó que su regreso a la máxima categoría responde a objetivos que van más allá de las victorias y los trofeos. Pérez aseguró que pretende contribuir al crecimiento de Cadillac y dejar una huella en el automovilismo mexicano durante la última etapa de su trayectoria.

Checo Pérez reconoce que su regreso al GP de México será diferente con Cadillac

El contraste con su pasado resulta evidente. Durante su etapa con Red Bull, Checo Pérez consiguió dos terceros lugares consecutivos en el Gran Premio de México, en 2021 y 2022, resultados que le permitieron celebrar frente a sus seguidores. Ahora, con Cadillac, el panorama es distinto debido al rendimiento del monoplaza y al proceso de desarrollo de la escudería estadounidense.

Al ser cuestionado sobre las expectativas que rodean su regreso al circuito capitalino, el mexicano reconoció que le gustaría ofrecer un resultado más importante a los aficionados. Sin embargo, admitió que las condiciones actuales de Cadillac no le permiten aspirar a lo mismo que cuando competía con Red Bull. “Sí, bueno, yo creo que es una nueva realidad, ¿no? Y al final me encantaría darles mucho más a la afición porque se merecen todo, pero bueno, será algo que estamos juntos en esto”, expresó el piloto en la conversación con Motorsport.com.

La afición mexicana, uno de los motivos por los que Checo Pérez regresó a la Fórmula 1

Más allá de los resultados, Checo destacó el respaldo que ha recibido de los seguidores mexicanos desde que comenzó su nueva etapa. Cadillac todavía no ha conseguido puntos en el campeonato de constructores de 2026, una circunstancia que refleja las dificultades del equipo para competir contra las escuderías que cuentan con mayor recorrido en la categoría.

Pese a esta situación, el mexicano considera que la relación con sus aficionados se ha mantenido. Al hablar sobre el acompañamiento que ha recibido, señaló: “La verdad, la afición conmigo ha estado increíble desde que estoy en Cadillac; han estado conmigo desde el día uno hasta ahorita sin ningún resultado, y bueno, son parte de esto”.

El vínculo con sus seguidores también influyó en la decisión de volver a competir después de su salida de Red Bull al finalizar 2024. Checo explicó que su compromiso ya no consiste únicamente en ganar carreras, sino en construir una historia que represente la perseverancia de los mexicanos dentro de la Fórmula 1.

“Ellos han sido una parte fundamental de que haya regresado a la Fórmula 1 y tengo un compromiso muy importante con ellos. Creo que esta última fase de mi carrera va mucho más allá de resultados, de trofeos. Lo que quiero dejar es una huella mucho más importante más allá de trofeos; es una historia de que nunca nos dimos por vencidos, que fuimos una gran afición y que dejamos una gran huella en el deporte. Y creo que estos últimos años es lo que quiero conseguir como país que han estado siempre conmigo”, manifestó.

Checo Pérez admite que es duro correr sin posibilidades de victoria

La transición de Red Bull a Cadillac también ha representado un desafío mental para Checo Pérez. Después de competir durante varias temporadas en un equipo que disputaba triunfos y campeonatos, el tapatío ahora participa en la construcción de un proyecto que necesita desarrollar su monoplaza antes de aspirar a posiciones más altas.

A lo largo de su trayectoria, Checo consiguió resultados importantes con diferentes escuderías, desde sus podios con Sauber y Force India hasta sus victorias con Racing Point y Red Bull. Sin embargo, el escenario de 2026 es distinto: Cadillac todavía busca consolidar su estructura y reducir la distancia respecto a sus competidores.

El mexicano reconoció que mantener la motivación no resulta sencillo cuando las posibilidades de ganar están lejos. No obstante, explicó que su participación adquiere otro significado al comprender las necesidades del equipo. “Es duro, ¿no? Porque como piloto buscas ganar y esa es tu motivación siempre. Pero cuando entiendes el proyecto, cuando entiendes que eres parte de algo mucho más grande que un trofeo, ahí es cuando te das cuenta de que tiene mucho valor, mucho peso lo que estás haciendo”, reconoció.

Checo Pérez quiere convertir a Cadillac en uno de los equipos más importantes de la Fórmula 1

Aunque el presente deportivo no le permite luchar regularmente por los puntos, Checo mantiene como objetivo ayudar a Cadillac a convertirse en una escudería capaz de competir entre los primeros lugares de la Fórmula 1. El piloto considera que la experiencia acumulada durante su trayectoria puede contribuir al desarrollo del equipo estadounidense.

El mexicano también hizo un balance de su paso por la categoría, en la que ha conseguido victorias, podios y un subcampeonato mundial de pilotos. Para Checo, su última etapa representa la posibilidad de participar en la construcción de un equipo desde sus primeros años, una experiencia diferente a la que vivió durante su paso por Red Bull. “Al final he sido muy afortunado de tener la carrera que he tenido. Prácticamente, fuera del campeonato del mundo, lo he ganado todo. Me encantaría que mi último proyecto sea muy exitoso y que pueda llevar a Cadillac a ser uno de los equipos más importantes de la Fórmula 1″, sentenció en la entrevista.

El siguiente encuentro entre Checo Pérez y la afición mexicana será del 30 de octubre al 1 de noviembre, cuando se dispute el Gran Premio de la Ciudad de México 2026. La carrera está programada para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Una cita que marcará su regreso ante el público mexicano después de su ausencia en 2025 y que, de acuerdo con lo previsto, representará su participación número 300 en la Fórmula 1.