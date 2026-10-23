Hazaña dorada de México en el Mundial de Ráquetbol 2026: Samantha Salas, campeona tras una lesión

Salas y Herrera vencieron en la final a la dupla estadounidense de Erika Manilla y Michelle Andersen, con un marcador de 11-8, 11-8, 7-11, 8-11 y 11-6

Samantha Salas y Alexandra Herrera brillan en el Mundial 2026 | X:@conadeoficial

Samantha Salas fue la gran figura de la selección mexicana de ráquetbol en el Campeonato Mundial Temuco 2026, en Chile, al ganar dos medallas de oro de las tres que conquistaron los jugadores tricolores en dobles.

La guanajuatense se coronó en dobles femenil junto con la tapatía Alexandra Herrera, quien revalidó su corona de 2024, cuando hizo pareja con Monserrat Mejía, ausente en esta edición. Salas y Herrera vencieron en la final a la dupla estadounidense de Erika Manilla y Michelle Andersen, a la que superaron por 11-8, 11-8, 7-11, 8-11 y 11-6.

En dobles mixtos, Salas se coronó por segunda ocasión al lado de Rodrigo Montoya, tras superar a los guatemaltecos Gabriela Martínez y Edwin Galicia por parciales de 11-6, 11-9 y 11-6. De esta manera, recuperaron la corona que conquistaron en el Mundial de San Luis Potosí 2022. Samantha logró esta hazaña tras pasar un año fuera de las canchas por lesión.

“Estoy súper contenta, jugué excelente, con mucha determinación. Venía de una lesión de hombro muy grave, entonces regresar aquí después de pocos meses de entrenamiento y preparación lo hice con toda la actitud de representar a mi país. La verdad es que lo di todo, me esforcé muchísimo, mis compañeros también y se logró. Me convertí en seis veces campeona mundial en dobles, dos veces campeona mundial en mixtos, por eso estoy muy feliz de representar de esta forma a México”, señaló Samantha Salas, quien consiguió sus primeros cinco títulos mundiales al lado de Paola Longoria.

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La tercera medalla de oro para México llegó gracias a Andreé Parrilla y Eduardo Portillo en dobles varonil, quienes tomaron revancha de los canadienses Coby Iwaasa y Samuel Murray, que los derrotaron en el Mundial pasado, hace dos años, en San Antonio 2024. Esta vez, la dupla azteca se impuso con marcadores de 2-10, 7-11, 11-5, 9-11 y 11-6.

En las pruebas individuales, México consiguió dos medallas de bronce: una con la potosina Jessica Parrilla, quien cayó en semifinales ante la ahora campeona mundial, la argentina María José Vargas. En la rama varonil, Eduardo Portillo obtuvo el tercer lugar tras perder su semifinal ante el estadounidense Jake Bredenbeck, quien se quedó con la medalla de plata al caer en la final ante el boliviano Conrado Moscoso.

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Este fin de semana se disputarán los títulos por equipos, con lo que llegará a su fin la XXIII edición del Campeonato Mundial de Ráquetbol de la IRF.