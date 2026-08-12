Checo Pérez cambia de jefe en Cadillac: Marcin Budkowski toma el mando en la Fórmula 1

Cadillac confirmó la salida de Graeme Lowdon y nombró a Marcin Budkowski como nuevo jefe de equipo a partir del GP de Países Bajos

Marcin Budkowski se integra a Cadillac de Checo Pérez | @Cadillac_F1

Cadillac anunció este miércoles 12 de agosto un cambio en la dirección de su equipo de Fórmula 1 durante su primera temporada en la categoría. Marcin Budkowski asumirá como nuevo jefe de la escudería estadounidense en sustitución de Graeme Lowdon, movimiento que impactará directamente en la estructura en la que compite el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez junto a Valtteri Bottas.

La modificación entrará en vigor a partir del Gran Premio de Países Bajos, programado del 21 al 23 de agosto en Zandvoort. Cadillac explicó que se trata de una transición de liderazgo planificada para dejar atrás la etapa inicial de construcción del proyecto y avanzar hacia una fase enfocada en el rendimiento deportivo, el desarrollo del monoplaza y la operación interna del equipo.

Budkowski cuenta con más de dos décadas de experiencia dentro de la Fórmula 1. El ingeniero franco-polaco comenzó su trayectoria en Prost y posteriormente trabajó para Ferrari y McLaren, además de ocupar cargos dentro de la FIA. En 2017 regresó a una escudería al incorporarse a Renault, estructura en la que posteriormente participó en la transición hacia Alpine y llegó a desempeñarse como director ejecutivo.

“El equipo Cadillac de Fórmula 1 tiene una base y una ambición extraordinarias. Esta es una fase de enormes oportunidades para el equipo, definida por un objetivo claro: maximizar el desarrollo del monoplaza dentro del límite presupuestario y poner a funcionar cada área de la organización para competir”, señaló Budkowski tras confirmarse su nombramiento. El nuevo responsable también apuntó a mejorar los procesos internos y acelerar la toma de decisiones relacionadas con el rendimiento del auto.

We are pleased to welcome Marcin Budkowski as Cadillac Formula 1® Team Principal for the remainder of the 2026 season and beyond.



Read the full Team Statement via the link in our bio. pic.twitter.com/PZc7SRvkrL — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 12, 2026

El relevo se produce después de una primera mitad de temporada en la que Cadillac ha tenido que completar su adaptación a la Fórmula 1. La escudería se encuentra en el último lugar del Campeonato de Constructores y todavía no suma puntos, aunque Checo Pérez estuvo cerca de conseguir la primera unidad del proyecto al terminar undécimo en el Gran Premio de Mónaco. El equipo también ha enfrentado problemas de fiabilidad y ejecución durante sus primeras carreras.

Graeme Lowdon deja el cargo después de haber encabezado buena parte del proceso que permitió a Cadillac construir su estructura y llegar a la parrilla. “Estamos agradecidos a Graeme Lowdon por su liderazgo y por el papel que desempeñó en la creación del equipo Cadillac de Fórmula 1 desde cero”, señaló Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, quien destacó que sus aportaciones permitieron establecer las bases del proyecto durante la fase inicial.

Para Checo Pérez, el cambio significará comenzar la segunda mitad de la temporada bajo una nueva dirección. Budkowski estrenará sus funciones en pista en Zandvoort con el objetivo de ordenar los procesos de Cadillac y mejorar el desarrollo del monoplaza, mientras el mexicano y Bottas buscarán sumar los primeros puntos de la escudería en su temporada de debut dentro de la Fórmula 1.

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