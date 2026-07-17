Checo Pérez encuentra señales positivas en Cadillac tras las prácticas del GP de Bélgica

El mexicano consideró que el nuevo alerón delantero respondió conforme a lo esperado, pero reconoció que falta encontrar un equilibrio para la clasificación

Checo Pérez busca su primer punto con Cadillac | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó con sensaciones favorables las dos primeras sesiones de prácticas del Gran Premio de Bélgica, pese a cerrar la segunda tanda en la posición 20. El piloto mexicano consideró que el nuevo alerón delantero del Cadillac MAC-26 respondió conforme a lo esperado, aunque reconoció que todavía falta encontrar un mejor equilibrio para la clasificación.

La actividad del viernes estuvo marcada por distintas interrupciones que afectaron el programa de trabajo de la escudería estadounidense. Las banderas rojas aparecieron en ambas sesiones y limitaron las tandas largas, por lo que Pérez no pudo completar todas las simulaciones de carrera previstas para analizar el comportamiento del monoplaza con diferentes cargas de combustible.

Aun con esas dificultades, Checo destacó la cantidad de información reunida durante la jornada: “Tuvimos un día sólido hoy, probando los compuestos de neumáticos y diferentes cargas de combustible, a pesar de que fue interrumpido por las banderas en ambas sesiones”, expresó el mexicano después de bajar del auto.

El tapatío también habló sobre las diferencias que presenta el circuito de Spa-Francorchamps con la nueva generación de monoplazas. Las características del vehículo y la forma de administrar la potencia modificaron las sensaciones en una pista conocida por sus largas rectas y cambios de elevación: “Es grandioso estar de regreso en Spa, aunque la vuelta se siente muy diferente con esta nueva generación de autos”, explicó.

El principal pendiente para Cadillac está relacionado con el despliegue de energía durante los distintos sectores. Algunos equipos utilizan una mayor cantidad en la primera parte del recorrido, mientras que otros prefieren reservarla para las rectas finales, por lo que encontrar la distribución correcta podría representar una mejora en el tiempo por vuelta.

Checo aseguró que el equipo revisará los datos antes de la sesión de clasificación: “Tenemos algo de trabajo por hacer para lograr el balance y el despliegue de energía correctos a lo largo de la vuelta, pero analizaremos esto esta noche para mejorar de cara a la clasificación de mañana”, comentó el piloto mexicano.

Graeme Lowdon, director de Cadillac, coincidió con la evaluación de Pérez y resaltó el funcionamiento del paquete aerodinámico estrenado en Bélgica: “Tuvimos un día limpio hoy y pudimos llevar a cabo una evaluación muy útil del alerón delantero que trajimos a Spa. Está funcionando bien y mostrando un paso adelante en términos de balance y rendimiento aerodinámico”, señaló.

El directivo también dejó claro que la gestión energética será el punto central del trabajo previo a la clasificación. “La gestión de la energía a lo largo de esta vuelta tan larga será nuestro principal enfoque esta noche, ya que aún no hemos estructurado la estrategia óptima para el despliegue, por lo que sabemos que todavía tenemos más tiempo de vuelta por exprimir”. Checo y Cadillac buscarán traducir ese margen de mejora en una actuación que les permita acercarse a la Q2.

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