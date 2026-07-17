Millonarios y Edgar Elizade cerca de separar caminos: ya se analiza su reemplazo

El defensor central uruguayo estaría cerca de finiquitar su salida de Millonarios y su destino sería un equipo de su país.

Edgar Elizalde en un mano a mano con Andrés Rentería | Vizzor Image

Los movimientos en el mercado de fichajes del fútbol colombiano se siguen dando y uno de los protagonistas es Millonarios, esto por las contrataciones y salidas que ha anunciado en estas últimas semanas. Ahora parece que se va a sumar otra y esa sería en la zona defensiva del equipo de Fabián Bustos.

Un jugador que llegó como refuerzo a inicio de año fue Edgar Elizalde, defensor central zurdo. El uruguayo tenía pinta de ser alguien que pudiera marcar la diferencia, pero con el pasar de los partidos no se logró consolidar entre la titular, al punto que Jorge Arias le ganó la pulsada.

Si bien tuvo un par de partidos buenos y mostró polifuncionalidad al jugar algunos como lateral izquierdo, los caminos apuntan a una salida del combinado colombiano antes de lo pensado. Vale la pena mencionar que el zaguero tiene contrato con el ‘Azul’ hasta diciembre de este 2026.

¿A dónde va a jugar Edgar Elizalde si se cierra su salida de Millonarios?

Antes que nada, se debe aclarar que todavía no está 100% gestionada su salida, pero sí bien adelantada. Una información compartida entre los periodistas Guillermo Arango y Sebastián Giovanelli dice que el defensor está muy cerca de empacar maletas e irse a Defensor Sporting, un equipo uruguayo.

Solo restan mínimos detalles para su marcha, sobre todo de la parte de la negociación con Millonarios, pues Elizalde ya tendría acuerdo con Defensor Sporting para su vinculación. Edgar sería un pedido específico de Mauricio Larriera, el entrenador de la escuadra ‘Violeta’. Por otra parte, el club capitalino ya analiza su reemplazo, que podría ser alguien local o del exterior.

Ⓜ️ 🇺🇾 Edgar Elizalde: es inminente su salida rumbo a Defensor Sporting. Se ultiman los detalles para confirmar su viaje a Uruguay.



🛡️ #Millonarios tiene como primera opción a un defensor central colombiano, aunque no descarta contratar a un extranjero para reemplazar a Elizalde.… pic.twitter.com/0IvqLTyGj6 — Guillermo Arango (@guilloarango) July 17, 2026

Resta esperar que las partes terminen de ultimar las cosas que faltan y que se haga oficial el anuncio. En Millonarios deja un saldo de 15 partidos jugados, 1.042 minutos y una asistencia, la cual fue contra Once Caldas en uno de los partidos por el todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I.

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