Oficial: Santa Fe y Deportivo Cali jugarán la final ida de la Liga Femenina en Tunja

Después de la negativa de Sencia para prestar El Campín para la final ida de la Liga Femenina, Santa Fe y Cali jugarán en Tunja.

Santa Fe y Deportivo Cali, final ida | Vizzor

Ya se ha hecho oficial. Independiente Santa Fe se tendrá que trasladar a la capital del departamento de Boyacá, Tunja, para oficiar como local en la final ida de la Liga Femenina. Dada la negativa por parte de Sencia para prestar el Estadio Nemesio Camacho El Campín por adecuaciones para un concierto que será el primer fin de semana del mes de octubre. Las ‘leonas’ tuvieron que buscar nuevo escenario para su partido como local por el título del balompié jugado por mujeres y Tunja les ha abierto las puertas.

Noticia en desarrollo…

Te puede interesar: