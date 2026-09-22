Achuapa presenta su nuevo entrenador tras perder el Derbi de Oriente

La directiva cebollera comunicó este martes la finalización de la relación con Morales.

Achuapa sufre en la Primera División | Facebook: Achuapa

Deportivo Achuapa realizó un cambio en su cuerpo técnico y confirmó a Adrián García Arias como nuevo entrenador del primer equipo. El mexicano inicia una nueva etapa en la institución después de la salida de Marco Antonio Morales, quien dejó el cargo junto con sus colaboradores tras los últimos resultados.

La directiva cebollera comunicó este martes la finalización de la relación con Morales. Según informó la institución, la separación se produjo de mutuo acuerdo y el club agradeció al entrenador y a su equipo de trabajo por el tiempo que estuvieron al frente de la plantilla durante el actual campeonato.

La decisión comenzó a tomar forma después del último compromiso de Achuapa. El equipo perdió el Derbi de Oriente frente a Mictlán, resultado que llevó a la dirigencia a realizar modificaciones en la conducción deportiva para afrontar la continuidad de la temporada.

Morales había llegado con el objetivo de conducir al conjunto naranja durante el torneo, pero finalmente su ciclo terminó antes de completar la competencia. La derrota ante Mictlán terminó siendo su último encuentro como responsable del primer equipo de Achuapa.

Adrián García Arias regresa al banquillo de Achuapa

La dirigencia avanzó rápidamente para cubrir la vacante y confirmó la contratación de Adrián García Arias. El entrenador mexicano conoce al club debido a su anterior paso por la institución, por lo que no necesitará atravesar un proceso completamente nuevo de adaptación al entorno.

García Arias regresa con la misión de asumir el equipo en plena competencia y comenzar a trabajar de inmediato. Su conocimiento previo de Achuapa aparece como uno de los factores que acompañaron la decisión de la directiva para elegirlo como reemplazante de Morales.

El nuevo cuerpo técnico tendrá ahora sus primeros entrenamientos para preparar los siguientes compromisos del campeonato. Uno de los principales objetivos será ajustar el funcionamiento del equipo y comenzar a sumar resultados que permitan mejorar su situación durante las próximas jornadas.

De esta manera, Achuapa cierra el ciclo de Marco Antonio Morales y abre una nueva etapa con Adrián García Arias. El mexicano vuelve a ocupar el banquillo cebollero y tendrá el desafío de conducir al plantel durante el resto de la temporada, luego de un cambio definido tras el Derbi de Oriente.

Te puede interesar