Fórmula 1 aprueba carreras más cortas para 2027

Los Grandes Premios reducirán su distancia, mientras la FIA prepara cambios en motores, banderas rojas, prácticas y cajas de cambios

Las carreras serán 15 kilómetros más cortas en 2027 | Reuters

La Fórmula 1 prepara una modificación importante para la temporada 2027. La Comisión de F1 aprobó reducir la distancia de los Grandes Premios. Las carreras pasarán de un límite 305 a 290 kilómetros, un ajuste que representará entre dos y tres vueltas menos en la mayoría de los circuitos.

La modificación está directamente relacionada con los cambios previstos para las unidades de potencia. A partir de 2027 aumentará nuevamente el protagonismo del motor de combustión interna, al mismo tiempo que disminuirá la cantidad de potencia entregada por el sistema eléctrico durante condiciones normales de carrera.

Para conseguir ese nuevo equilibrio, también aumentará el flujo de combustible, lo que provocará un mayor consumo durante los Grandes Premios. En lugar de obligar a los equipos a aumentar el tamaño de los depósitos y realizar modificaciones importantes en sus chasis, la Fórmula 1 decidió reducir la distancia que deberán completar los monoplazas.

El plan contempla que el motor de combustión alcance alrededor de 420 kW en 2027, mientras que el MGU-K tendrá una potencia máxima de 300 kW, aunque podrá llegar a 350 kW mediante el modo de adelantamiento. Para 2028 se esperan nuevas modificaciones, con un incremento adicional del peso relativo del motor de combustión dentro de la entrega total de potencia.

Nuevas normas para las suspensiones de carrera

También cambiará la regulación para las carreras afectadas por lluvia, accidentes o largas interrupciones. Actualmente existe un máximo de tres horas desde el inicio del Gran Premio hasta su conclusión, incluyendo los periodos en los que la competencia se encuentra detenida, pero ese límite desaparecerá a partir de 2027.

En su lugar se establecerá una hora límite específica para terminar la actividad en pista, que podrá variar dependiendo de las condiciones de cada circuito, especialmente factores como la disponibilidad de luz natural. El límite de dos horas de competencia efectiva se mantendrá sin cambios.

Las sesiones de prácticas libres también tendrán mayor flexibilidad cuando sean interrumpidas durante periodos prolongados. La intención es evitar que una bandera roja reduzca de manera considerable el tiempo disponible para que los pilotos y equipos trabajen en pista antes de la clasificación o la carrera.

Finalmente, la Comisión acordó eliminar la homologación de las cajas de cambios para 2027, permitiendo que los fabricantes continúen desarrollando estos componentes durante la temporada.

También fueron aprobados otros ajustes menores a los reglamentos técnicos, deportivos y financieros, aunque todos los cambios deberán recibir todavía la ratificación definitiva del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

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