Gran Premio de Las Vegas 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La máxima categoría regresa a Estados Unidos para su tercer compromiso en este país y último antes de viaje a Medio Oriente

Horario y dónde ver el GP de Las Vegas 2026 | Claro Sports

La Fórmula 1 entra en la recta final de la temporada 2026 con el Gran Premio de Las Vegas, una de las últimas tres carreras del calendario. El circuito callejero de Nevada recibirá a las 11 escuderías de la parrilla para una competencia que se disputará por la noche, con actividad programada del jueves 19 al sábado 21 de noviembre. La cita marcará el cierre de las carreras en territorio americano antes de que el campeonato viaje a Qatar y Abu Dhabi.

La atención de los aficionados mexicanos también estará puesta en Sergio ‘Checo’ Pérez, quien afrontará una nueva carrera con Cadillac, escudería con la que está próximo a terminar su primera temporada en este año. El piloto mexicano buscará mejorar sus resultados en una pista que combina largas rectas y curvas de baja velocidad, en un trazado de 6.201 kilómetros sobre las calles de Las Vegas. La carrera tendrá una extensión de 50 vueltas, con una distancia total de 309.958 kilómetros.

A diferencia de la mayoría de los Grandes Premios, la carrera de Las Vegas se celebrará en sábado, a las 22:00 horas del centro de México. Las actividades comenzarán desde el jueves con las primeras prácticas libres y continuarán el viernes con la clasificación. Los aficionados podrán seguir las cinco sesiones del fin de semana mediante distintas plataformas y, obviamente, en la cobertura que Claro Sports le dará a cada uno de estos eventos.

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¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP Las Vegas 2026 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre con las primeras dos prácticas libres, mientras que la tercera sesión se realizará el viernes 20. Cada entrenamiento tendrá una duración de 60 minutos, periodo que los equipos utilizarán para realizar ajustes en sus monoplazas antes de la clasificación.

Estos son los horarios oficiales de las prácticas libres, en tiempo del centro de México:

Sesión Fecha Horario Práctica Libre 1 Jueves 19 de noviembre 18:30 a 19:30 horas Práctica Libre 2 Jueves 19 de noviembre 22:00 a 23:00 horas Práctica Libre 3 Viernes 20 de noviembre 18:30 a 19:30 horas

Los entrenamientos permitirán a los pilotos familiarizarse con las condiciones del circuito, donde las bajas temperaturas nocturnas pueden influir en el comportamiento de los neumáticos y en la preparación de los equipos para la carrera.

¿A qué hora es la clasificación del GP Las Vegas 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2026 se disputará el viernes 20 de noviembre a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. La sesión tendrá una duración aproximada de una hora y definirá el orden de salida para la competencia del sábado.

Los 22 pilotos buscarán conseguir la mejor posición posible en la parrilla de uno de los circuitos urbanos del campeonato. La clasificación será determinante para establecer las posiciones de arranque en una pista donde las largas rectas ofrecen oportunidades de rebase, pero los muros reducen el margen de error.

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¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Las Vegas 2026?

La carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026 se celebrará el sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas del centro de México, cuando los pilotos tomen la salida para recorrer las 50 vueltas programadas en el Las Vegas Strip Circuit.

La competencia representa la antepenúltima fecha del Mundial de Fórmula 1 2026 y será la última que se dispute en el continente americano durante esta temporada. Tras la bandera a cuadros, los equipos tendrán únicamente dos Grandes Premios por delante para cerrar la campaña. Cabe destacar que los dos campeonatos, tanto el de pilotos como de constructores, ya se han definido. Andrea Kimi Antonelli y Mercedes se coronaron tanto en el Gran Premio de México, como en el GP de Brasil, de manera respectiva.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1: Prácticas, clasificación y carrera?

Los aficionados mexicanos podrán seguir todas las sesiones del GP de Las Vegas 2026 a través de Sky Sports, señal disponible mediante los servicios de televisión de paga de Sky e Izzi. La cobertura incluye los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera.

Otra alternativa será F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1, que permite ver las sesiones en directo y ofrece cámaras a bordo de los monoplazas, tiempos en vivo, repeticiones y contenido adicional.

Obviamente, en Claro Sports también te llevaremos la mejor cobertura del GP de Las Vegas 2026 con minuto a minuto de cada sesión, crónicas, las noticias más importantes y las tablas de posiciones.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

La temporada 2026 de la Fórmula 1 terminará el domingo 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi, después de una campaña que incluye 23 carreras. Las Vegas será la primera de las tres últimas citas, antes del traslado de la categoría a Medio Oriente.

Estas son las carreras restantes del calendario, con las fechas oficiales de cada fin de semana:

Gran Premio Fechas Día de carrera GP de Las Vegas, Estados Unidos 19 al 21 de noviembre Sábado 21 de noviembre GP de Qatar, Lusail 27 al 29 de noviembre Domingo 29 de noviembre GP de Abu Dhabi, Yas Marina 4 al 6 de diciembre Domingo 6 de diciembre

Con estas tres competencias concluirá el calendario de la máxima categoría, mientras que Checo Pérez y Cadillac completarán su primera temporada juntos en la Fórmula 1, con el objetivo de aprovechar las últimas carreras para continuar el desarrollo de su proyecto rumbo a 2027.