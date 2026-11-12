Liam Lawson salva su lugar en la Fórmula 1: Racing Bulls confirma su renovación junto a Arvid Lindblad

El neozelandés asegura su continuidad en Fórmula 1 tras renovar con Racing Bulls para 2027 junto al británico, luego de una temporada clave para su futuro

Los números respaldan la alineación para 2027 | Reuters

Racing Bulls despejó las dudas sobre su alineación para la temporada 2027 de Fórmula 1. La escudería confirmó la renovación de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes continuarán como compañeros por segundo año consecutivo. La decisión representa un respaldo para el piloto neozelandés, cuyo futuro permaneció bajo evaluación ante la posibilidad de que Red Bull promoviera a otro integrante de su programa de jóvenes talentos.

Lawson consiguió asegurar su permanencia en la máxima categoría del automovilismo después de una temporada marcada por sus resultados y la presión sobre su continuidad. Por su parte, Lindblad tendrá una segunda oportunidad para consolidarse en la parrilla, luego de completar su primer año en la Fórmula 1 y contribuir a la lucha de Racing Bulls por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

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Liam Lawson conserva su asiento y supera la presión por su futuro

La renovación de Liam Lawson pone fin a varios meses de incertidumbre sobre su continuidad en Racing Bulls. El neozelandés había quedado bajo observación dentro de la estructura de Red Bull, especialmente por la presencia de Nikola Tsolov, piloto búlgaro de Fórmula 2 que aparecía entre los candidatos para ocupar uno de los asientos disponibles en 2027.

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La situación representaba un nuevo desafío para Lawson, quien atravesó un periodo complicado durante 2025, cuando fue apartado del equipo principal de Red Bull después de disputar dos Grandes Premios y regresó a Racing Bulls. Su desempeño durante 2026 le permitió recuperar terreno dentro de la organización y demostrar que podía competir por resultados en la zona media de la parrilla.

El piloto de 24 años fortaleció su candidatura con una serie de actuaciones que incluyeron cuatro séptimos lugares en cinco Grandes Premios. En Brasil, Lawson arrancó desde la tercera posición y terminó séptimo, un resultado que contribuyó a consolidar su posición en el campeonato y a mantener a Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto entre los constructores.

Los números que aseguraron la renovación de Lawson para 2027

Lawson ocupa el noveno lugar del Campeonato Mundial de Pilotos con 89 puntos, una cifra que incluye las unidades obtenidas durante sus participaciones con Red Bull y Racing Bulls. De ese total, 75 puntos corresponden a sus actuaciones con la escudería de Faenza, que acumula 114 unidades en el Campeonato de Constructores.

Estos resultados terminaron por inclinar la decisión a su favor frente a la alternativa de incorporar a Tsolov. Racing Bulls priorizó la continuidad de un piloto que ha respondido en las últimas carreras, en lugar de modificar una alineación que mantiene al equipo en la quinta posición del campeonato.

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Tras confirmarse su renovación, Lawson destacó el trabajo realizado por la escudería y las expectativas que mantiene para la próxima temporada: “Estoy muy contento de continuar con Visa Cash App Racing Bulls el próximo año. Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo trabajó muy duro para producir un coche rápido, que disfruté mucho manejar. Se siente muy bien formar parte de una temporada histórica para el equipo mientras continuamos nuestra lucha por el P5 en el Campeonato de Constructores. Es un testimonio del trabajo duro de todos, tanto en la pista como en la fábrica”.

El neozelandés también resaltó la relación que ha construido con su compañero y la posibilidad de mantener el proyecto durante otro campeonato: “Tengo ganas de llevar este impulso hacia adelante con Arvid hasta 2027; estamos construyendo algo súper positivo y me entusiasma lo que podemos lograr juntos”.

Arvid Lindblad recibe el respaldo de Racing Bulls tras su primera temporada

Arvid Lindblad también aseguró su continuidad para 2027 después de completar su primera campaña como piloto titular de Fórmula 1. El británico de 19 años ha sumado 38 puntos durante la temporada 2026 y se encuentra en el undécimo puesto del Campeonato de Pilotos, consolidándose como una de las apuestas de futuro dentro de la estructura de Red Bull.

Su adaptación a la categoría, la regularidad en sus resultados y su contribución al campeonato de equipos fueron elementos que respaldaron la renovación. La escudería considera que mantener a Lindblad junto a Lawson permitirá aprovechar la experiencia acumulada durante 2026, sin iniciar un nuevo proceso de adaptación entre compañeros.

El británico hizo un balance de su debut en la máxima categoría: “Al mirar hacia atrás a mi primera temporada en Fórmula 1, ha sido un año realmente especial, lleno de nuevas experiencias y aprendizajes desde el primer test de pretemporada. No puedo esperar para empezar el próximo año, construyendo sobre todo lo que aprendí durante mi temporada de novato. Se perfila como un año emocionante, y tengo ganas de seguir conduciendo junto a Liam”.

Con su continuidad confirmada, Lindblad tendrá la oportunidad de iniciar su segundo campeonato con una temporada completa de experiencia. El objetivo será mejorar su producción de puntos y reducir la diferencia con Lawson, además de contribuir a las aspiraciones de Racing Bulls en el Campeonato de Constructores.

Alan Permane respalda a Lawson y Lindblad para consolidar el proyecto en 2027

Alan Permane, director de Racing Bulls, defendió la decisión de mantener a sus dos pilotos y destacó la evolución que han mostrado durante el campeonato. El responsable de la escudería considera que la combinación entre la experiencia de Lawson y el desarrollo de Lindblad representa la mejor alternativa para afrontar la siguiente temporada.

“Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid en 2027. Ambos han demostrado su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y hemos visto el progreso que hicieron, tanto individualmente como como pareja. No tengo ninguna duda de que esta es la mejor alineación de pilotos para nosotros, con una sólida combinación de experiencia y ambición. Juntos, tenemos una base firme sobre la que construir a partir del progreso logrado este año, seguir empujando hacia adelante y dar el siguiente paso hacia el cumplimiento de nuestras ambiciones en 2027″, señaló Permane.

La continuidad de ambos pilotos también responde al momento que atraviesa Racing Bulls en el Campeonato de Constructores. El equipo ocupa la quinta posición con 114 puntos y busca conseguir el mejor resultado de su historia, tomando en cuenta sus anteriores etapas bajo las denominaciones Minardi, Toro Rosso y AlphaTauri.

Además, la escudería ha conseguido cuatro carreras consecutivas con sus dos pilotos dentro de la zona de puntos, un registro que refleja su rendimiento colectivo en la recta final de la temporada. Para 2027, Racing Bulls buscará mantener esa regularidad y dar otro paso en su desarrollo competitivo.

Con esta decisión, la organización también mantiene sin un asiento titular a Nikola Tsolov, quien había sido considerado como posible reemplazo de Lawson. El neozelandés aseguró su permanencia en la Fórmula 1 y Lindblad tendrá un segundo año para continuar su desarrollo, mientras Racing Bulls apuesta por la estabilidad de su alineación para alcanzar sus próximos objetivos.