GP de Países Bajos 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Llegamos al receso de verano de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo; entérate cuándo se realizará el próximo compromiso

¿Cuándo es el GP de Países Bajos? | Reuters.

La Fórmula 1 entrará en su pausa de verano antes de retomar la temporada 2026 con el Gran Premio de Países Bajos, cita en la que Sergio ‘Checo”’ Pérez volverá a la actividad después de varias semanas sin competencias. El piloto mexicano buscará aprovechar el descanso para preparar la siguiente parte del campeonato junto con su equipo, Cadillac F1 Team.

El Circuito de Zandvoort recibirá a los monoplazas del viernes 21 al domingo 23 de agosto, en un fin de semana que presentará un formato distinto debido a la inclusión de la carrera sprint. Esta modalidad reducirá las sesiones de práctica y obligará a los pilotos a encontrar rápidamente la configuración adecuada desde su primera salida a la pista.

Ubicado entre las dunas de arena de los Países Bajos, el trazado tiene una longitud de 4.259 kilómetros y cuenta con 14 curvas. Sus desniveles, sectores estrechos y curvas con peralte convierten cada vuelta en una prueba para los pilotos, quienes también deberán lidiar con el tráfico durante la clasificación y con las reducidas zonas de escape.

La competencia principal se disputará a lo largo de 72 vueltas, para completar poco más de 306 kilómetros. Antes de la carrera del domingo, Checo Pérez afrontará una práctica libre, la clasificación sprint, la carrera corta y la sesión que definirá la parrilla de salida del Gran Premio.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1 se dará el penúltimo fin de semana de agosto. La Fórmula 1 llega a su pausa de verano lo que permitirá a los equipos replantearse sus objetivos a través de sus estrategias para que, después de un mes, los monoplazas regresen a la pista de Zandvoort.

De esta forma, el Gran Premio de Países Bajos se llevará a cabo del viernes 21 al domingo 23 de agosto. Cabe mencionar que este Gran Premio contará con carrera sprint así que solo contará con una Práctica Libre para dar paso a la clasificación y a la carrera corta, antes de la qualy y carrera tradicional.

Horarios del Gran Premio de Países Bajos 2026

Luego de la pausa veraniega en la Fórmula 1, el GP de Países Bajos 2026 se realizará el próximo fin de semana del 21 al 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort. Este compromiso tendrá carrera sprint por lo que el esquema tradicional se modificará disputándose en los siguientes horarios del Centro de México:

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1: 4:30 horas.

Clasificación sprint: 8:30 horas.

Sábado 22 de agosto

Carrera sprint: 4:00 horas.

Clasificación para la carrera: 8:00 horas.

Domingo 23 de agosto

Carrera: 7:00 horas.

Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

Luego del regreso del GP de Bahréin, a disputarse, en Malasia y a espera de lo que pueda suceder con las carreras de Qatar y Abu Dhabi, el calendario de la Fórmula 1 es el siguiente:

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne

12-15 marzo | GP de China, Shanghái

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Pospuesto

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado

01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Mónaco

12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungría, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

2-4 octubre | GP Bahréin en Malasia

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

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