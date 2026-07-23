Checo Pérez advierte sobre las mejoras de Aston Martin: “Esperamos que reduzcan la diferencia”

El mexicano prevé que Aston Martin recorte distancia con Cadillac en Hungría, mientras su equipo busca resolver fallas y mostrar su verdadero rendimiento en pista

El equipo del tapatío sigue sin sumar puntos | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez considera que Aston Martin comenzará a recortar la diferencia de rendimiento con Cadillac durante el Gran Premio de Hungría 2026, donde la escudería británica estrenará una versión renovada de su monoplaza. El mexicano reconoció que las modificaciones pueden cambiar el orden de la zona baja de la parrilla.

El equipo de Silverstone había detenido buena parte del desarrollo inicial del AMR26 para concentrar sus recursos en un paquete técnico que debutará en el Hungaroring. Aunque Aston Martin aparece décimo en el Campeonato de Constructores con un punto y Cadillac ocupa el último sitio sin unidades, el conjunto estadounidense había mostrado un mejor ritmo en las últimas clasificaciones.

La comparación quedó expuesta en Bélgica, donde Cadillac llegó a tener alrededor de dos segundos de ventaja sobre Fernando Alonso durante la clasificación. Sin embargo, Pérez espera que la diferencia se reduzca desde las primeras prácticas en Budapest, una pista que permitirá evaluar con mayor claridad el funcionamiento de ambos proyectos.

Checo Pérez espera una reacción de Aston Martin en Hungría

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Aston Martin alcance el nivel mostrado recientemente por Cadillac, Checo Pérez respondió sin descartar un cambio inmediato en la competencia entre las dos escuderías. “Definitivamente. Creo que van a desarrollarse con fuerza; obviamente son un equipo muy fuerte. Esperamos que reduzcan la diferencia y que sigan avanzando”, señaló el piloto mexicano durante la jornada de medios previa al Gran Premio de Hungría.

Aston Martin presentará un monoplaza de “especificación B”, con modificaciones en varias zonas del automóvil. Valtteri Bottas, compañero de Pérez en Cadillac, reconoció que dentro del paddock circulan versiones sobre una transformación profunda del AMR26, aunque pidió esperar hasta que el coche complete sus primeras vueltas. “Hay muchos rumores. La mayoría dicen que será un gran paso para ellos. Pero, de nuevo, ya veremos cuando el coche salga a pista. Un rumor que escuché es que lo único que es igual al coche actual es la suspensión delantera. Todo lo demás es nuevo. Así que veremos”, explicó el finlandés.

Bottas también admitió que un crecimiento inmediato de Aston Martin podría dejar a Cadillac en una posición complicada: “Tengo bastante curiosidad por eso, pero al mismo tiempo un poco de miedo, en cierto modo, de que si dan un gran paso, entonces nosotros quedemos atrás. Pero al final, simplemente tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. No deberíamos desperdiciar nuestra energía en eso”.

Checo Pérez busca conocer el verdadero rendimiento de Cadillac

Checo llega a Hungría después de abandonar el Gran Premio de Bélgica por una falla en la suspensión trasera del MAC-26. El mexicano tuvo que detenerse cuando intentaba recuperar posiciones, por lo que Cadillac no pudo completar el programa previsto ni confirmar el impacto de las modificaciones que había llevado a Spa-Francorchamps.

El piloto tapatío pudo observar el resto de la competencia después de retirarse y reconoció que el comportamiento de los monoplazas estuvo condicionado por la administración de la energía. “Pude ver la carrera después, porque me retiré pronto, y diría que no fue precisamente agradable”, expresó.

Pérez explicó que las características de Spa impidieron obtener una lectura definitiva sobre la posición de Cadillac frente a sus rivales: “Todo giró en torno a la energía en ese circuito. Básicamente, cuanto más lento ibas, más rápido terminabas yendo, y cosas así; simplemente va en contra de la lógica. Así que creo que aquí tendremos un fin de semana mucho más normal y aquí veremos el verdadero rendimiento de dónde estamos”.

El Hungaroring, con pocas rectas largas y una sucesión de curvas que exige carga aerodinámica y estabilidad, plantea condiciones distintas a las encontradas en Bélgica. La pista tiene una longitud de 4.381 kilómetros y la carrera está programada a 70 vueltas, por lo que Cadillac espera obtener una referencia más representativa de su ritmo.

Cadillac trabaja para solucionar sus problemas de fiabilidad

Además de vigilar las mejoras de Aston Martin, Cadillac concentró su preparación en corregir la falla que provocó el abandono de Pérez. El equipo identificó que el inconveniente estaba relacionado con una parte del sistema hidráulico y realizó trabajos antes del inicio de las actividades en Hungría. “El equipo ha estado trabajando a fondo para entenderlo. Creo que lograron controlarlo; tenía que ver con parte del sistema hidráulico. Así que estamos bastante confiados en que conseguimos resolver el problema, que es lo más importante para nosotros en este momento”, aseguró Checo.

Cadillac también llevará pruebas relacionadas con el sistema de frenos, uno de los puntos que había causado dificultades durante el Gran Premio de Austria. La escudería planea acumular kilometraje con nuevos tambores de freno y realizar simulaciones de carrera para comprobar su comportamiento bajo temperaturas elevadas.

El Gran Premio de Hungría será una prueba directa para conocer si Cadillac puede mantener su ventaja de rendimiento sobre Aston Martin, más allá de que el equipo británico continúa un punto por delante en el campeonato. Para Pérez, la prioridad será completar el fin de semana, resolver los problemas de fiabilidad y evitar que la atención sobre las mejoras rivales desvíe al equipo de su propio programa.

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