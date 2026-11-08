¡Locura en Interlagos! Norris gana el GP de Brasil, Verstappen remonta 19 posiciones y Mercedes asegura el título

Interlagos volvió a convertirse en escenario de una carrera marcada por la lluvia, los trompos, las remontadas y los cambios de estrategia. Lando Norris conquistó el Gran Premio de Brasil 2026, después de recuperar el liderato que perdió en la largada y aprovechar los errores de Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen protagonizó una recuperación de 19 posiciones para finalizar segundo, mientras Isack Hadjar completó el podio y Mercedes celebró su noveno campeonato mundial de constructores de Fórmula 1, con tres carreras todavía pendientes en el calendario.

La victoria representó el tercer triunfo de Norris en la temporada y el segundo consecutivo en el circuito brasileño, después de imponerse también en 2025. El piloto de McLaren cruzó la meta con una ventaja superior a los 14 segundos sobre Verstappen, quien arrancó desde el puesto 21 debido a una penalización por modificaciones en su unidad de potencia. Sergio ‘Checo’ Pérez también tuvo que comenzar desde el fondo con Cadillac y terminó en la posición 18, mientras su compañero Valtteri Bottas ni siquiera pudo tomar la salida.

La carrera comenzó con una sorpresa. Kimi Antonelli, campeón mundial de pilotos desde el Gran Premio de México, superó a Norris en la largada y tomó el primer puesto. Liam Lawson aprovechó las condiciones del asfalto para ascender al segundo lugar y relegar al británico de McLaren hasta la tercera posición. El italiano de Mercedes impuso su ritmo sobre la pista mojada y llegó a construir una ventaja cercana a los ocho segundos durante las primeras vueltas.

Sin embargo, mientras Antonelli escapaba, Verstappen comenzaba una remontada desde las últimas posiciones de la parrilla. El neerlandés necesitó apenas tres vueltas para instalarse entre los diez primeros y protagonizó adelantamientos sobre Oliver Bearman, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Alexander Albon y Nico Hülkenberg. Para la vuelta ocho ya ocupaba el sexto puesto y comenzaba a acercarse a los pilotos que disputaban las primeras posiciones.

Dos errores de Antonelli cambian el rumbo de la carrera

La primera modificación estratégica llegó cuando el asfalto comenzó a secarse. Hamilton y Carlos Sainz fueron de los primeros en abandonar los neumáticos intermedios para colocar compuestos blandos, una decisión que el resto de las escuderías replicó conforme mejoraban las condiciones. George Russell fue uno de los afectados por esta transición, después de sufrir un trompo a la salida de boxes que lo relegó hasta el décimo puesto.

El momento que cambió la carrera ocurrió en la vuelta 20. Antonelli, quien había conservado el liderato después de su primera detención, comenzó a reportar problemas de balance en su monoplaza. “Algo está raro con el auto”, advirtió por radio mientras Norris se acercaba a menos de un segundo. Instantes después, el italiano perdió el control en la entrada de la S de Senna y dejó escapar la primera posición. El británico de McLaren aprovechó el error para tomar el liderato, mientras Hadjar también superó al Mercedes.

La situación empeoró cuatro vueltas después. Antonelli volvió a salirse de la pista en la primera curva y Verstappen aprovechó para arrebatarle el tercer puesto. “No puedo girar hacia la izquierda, el coche se controla solo”, reportó el campeón mundial, incapaz de encontrar el balance necesario para mantener el ritmo de sus rivales. Los problemas del italiano terminaron por abrir la puerta a la batalla entre McLaren y Red Bull por las primeras posiciones.

Con Norris al frente, la competencia entró en una fase de administración de neumáticos. El británico comenzó a ampliar su ventaja, mientras Verstappen se acercaba a Hadjar. En la vuelta 38, Red Bull ordenó al francés permitir el adelantamiento de su compañero, con la intención de que el neerlandés aprovechara su ritmo para intentar alcanzar al líder. Hadjar cuestionó por radio la decisión y solicitó recuperar el puesto si Verstappen no lograba reducir la distancia, aunque el intercambio no se produjo.

La segunda ronda de paradas modificó nuevamente las posiciones. Verstappen ingresó a boxes en la vuelta 46, mientras Norris extendió su participación hasta el giro 50. Hadjar también realizó su detención y Antonelli heredó momentáneamente el liderato, aunque todavía tenía pendiente su segundo paso por los pits. Mercedes mantuvo al italiano en pista hasta la vuelta 55, cuando tuvo que detenerse y devolver el primer puesto a Norris, quien volvió a quedar en posición de controlar la carrera.

Tabla general del Mundial de Pilotos 2026

Pos. Piloto Escudería Puntos en Brasil Total 1 Kimi Antonelli Mercedes +10 390 2 Max Verstappen Red Bull +18 279 3 George Russell Mercedes +12 262 4 Lewis Hamilton Ferrari +2 261 5 Charles Leclerc Ferrari +6 251 6 Lando Norris McLaren +25 246 7 Oscar Piastri McLaren +8 152 8 Isack Hadjar Red Bull +15 122 9 Liam Lawson Racing Bulls +4 87 10 Pierre Gasly Alpine 0 42 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 0 38 12 Franco Colapinto Alpine 0 27 13 Oliver Bearman Haas 0 23 14 Gabriel Bortoleto Audi 0 14 15 Nico Hülkenberg Audi +1 14 16 Esteban Ocon Haas 0 7 17 Fernando Alonso Aston Martin 0 7 18 Carlos Sainz Williams 0 7 19 Alexander Albon Williams 0 5 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 0 1 21 Ryo Hirakawa Haas 0 1 22 Lance Stroll Aston Martin 0 0 23 Valtteri Bottas Cadillac 0 0 24 Sergio Pérez Cadillac 0 0 25 Rafael Câmara Haas 0 0

La lluvia regresa, Mercedes arriesga y Norris asegura la victoria

Cuando parecía que las posiciones comenzaban a estabilizarse, la lluvia regresó a Interlagos. Hadjar fue uno de los primeros en reportar gotas sobre el circuito y los equipos comenzaron a preparar un nuevo cambio de neumáticos. A falta de aproximadamente diez vueltas, las condiciones obligaron a los pilotos a abandonar los compuestos para pista seca y regresar a los intermedios, con Mercedes entre las primeras escuderías que tomaron la decisión.

Russell aprovechó el momento para realizar su detención y posteriormente recibió una orden de Mercedes para superar a Antonelli, con el objetivo de atacar a Hadjar por el tercer puesto. El británico consiguió ascender hasta la cuarta posición, pero el francés resistió la presión y aseguró el último lugar del podio. Antonelli cruzó la meta quinto, después de una carrera en la que sus errores y los problemas de balance terminaron por costarle la posibilidad de luchar por la victoria.

La carrera del italiano también quedó marcada por una investigación de los comisarios. Antonelli estuvo involucrado en una salida de boxes que coincidió con la entrada de Franco Colapinto al carril de pits, maniobra que estuvo cerca de provocar un contacto entre ambos. El incidente quedó bajo revisión después de la carrera, sin que modificara de inmediato el orden de llegada.

Otros pilotos también enfrentaron dificultades durante las últimas vueltas. Hamilton sufrió un trompo cuando se dirigía a boxes, aunque consiguió terminar noveno en su Gran Premio número 400. Charles Leclerc y Liam Lawson protagonizaron un contacto durante su batalla por la séptima posición, aunque ambos continuaron en competencia. Leclerc terminó séptimo y Lawson octavo, mientras Oscar Piastri fue sexto y Nico Hülkenberg completó los diez primeros lugares.

Resultados del GP de Brasil 2026: clasificación final de la carrera de la F1

Lando Norris conquistó la victoria en el Gran Premio de Brasil 2026, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar. George Russell y Kimi Antonelli terminaron cuarto y quinto, respectivamente, resultado que permitió a Mercedes asegurar su noveno campeonato mundial de constructores.

Posición Piloto Escudería Diferencia 1 Lando Norris McLaren Ganador 2 Max Verstappen Red Bull +14.602 s 3 Isack Hadjar Red Bull +24.485 s 4 George Russell Mercedes +33.991 s 5 Kimi Antonelli Mercedes +36.017 s 6 Oscar Piastri McLaren +56.475 s 7 Charles Leclerc Ferrari +73.586 s 8 Liam Lawson Racing Bulls +75.402 s 9 Lewis Hamilton Ferrari +1 vuelta 10 Nico Hülkenberg Audi +1 vuelta 11 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 vuelta 12 Fernando Alonso Aston Martin +1 vuelta 13 Franco Colapinto Alpine +1 vuelta 14 Pierre Gasly Alpine +1 vuelta 15 Alexander Albon Williams +1 vuelta 16 Gabriel Bortoleto Audi +1 vuelta 17 Oliver Bearman Haas +1 vuelta 18 Sergio Pérez Cadillac +2 vueltas 19 Carlos Sainz Williams +2 vueltas 20 Rafael Camara Haas +2 vueltas 21 Lance Stroll Aston Martin Abandono 22 Valtteri Bottas Cadillac No tomó la salida

Mercedes conquista su noveno campeonato de constructores de Fórmula 1

Aunque el equipo alemán no consiguió colocar a ninguno de sus pilotos en el podio, Mercedes terminó el Gran Premio de Brasil con el noveno campeonato de constructores de su historia. El cuarto lugar de Russell y el quinto de Antonelli permitieron sumar 22 puntos y asegurar matemáticamente el título, con Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi todavía pendientes en el calendario.

La conquista representa el primer campeonato de constructores de Mercedes desde 2021, cuando terminó una racha de ocho títulos consecutivos que comenzó en 2014. El equipo recuperó la corona después de cinco temporadas y completó el doblete de campeonatos de 2026, luego de que Antonelli asegurara el título mundial de pilotos durante el Gran Premio de México, una semana antes de la competencia en Sao Paulo.

Tabla general del Mundial de Constructores 2026

Pos. Escudería Puntos en Brasil Total 1 Mercedes (campeón) +22 652 2 Ferrari +8 512 3 Red Bull +33 415 4 McLaren +33 398 5 Racing Bulls +4 112 6 Alpine 0 69 7 Haas 0 31 8 Audi +1 28 9 Williams 0 12 10 Aston Martin 0 7 11 Cadillac 0 0

Checo Pérez termina 18 y Colapinto se queda cerca de los puntos

Para Cadillac, el Gran Premio de Brasil representó otra carrera sin puntos. Checo Pérez arrancó desde el puesto 22, después de recibir una penalización de 30 posiciones por modificaciones en su unidad de potencia, y logró avanzar hasta el lugar 17 durante la segunda mitad de la competencia. Sin embargo, los cambios de estrategia y la lluvia condicionaron su resultado, por lo que terminó en el puesto 18, por delante de Carlos Sainz y del debutante brasileño Rafael Câmara.

La escudería estadounidense tampoco pudo contar con sus dos monoplazas durante la carrera. Bottas, quien debía comenzar desde el pit lane, permaneció en el garaje y no participó en la competencia. De esta manera, Pérez fue el único representante de Cadillac en pista y completó otro Gran Premio fuera de la zona de puntos, después de haber terminado en el puesto 17 durante su regreso a México.

Interlagos volvió a ofrecer una historia que difícilmente podía anticiparse desde la parrilla de salida. El piloto que tomó el liderato en la primera curva terminó quinto; quien comenzó penúltimo alcanzó el segundo puesto, y el hombre de la pole recuperó el control para conquistar la victoria. La lluvia volvió a cambiar el rumbo de la Fórmula 1, mientras Mercedes añadió otro campeonato a su historia.

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