Muere Alan Jones a los 80 años: la Fórmula 1 despide al campeón que hizo historia con Williams

El expiloto australiano conquistó el Mundial de 1980, acumuló 12 victorias en Grandes Premios y fue el primer campeón de pilotos de Williams

Alan Jones murió a los 80 años | @ausgrandprix

La Fórmula 1 está de luto por la muerte de Alan Jones, campeón mundial de 1980 y una de las principales figuras del automovilismo australiano. El expiloto falleció a los 80 años, apenas tres días después de su cumpleaños, tras enfrentar una breve enfermedad. Su partida fue confirmada por su familia este jueves 5 de noviembre en Australia, cuando todavía era miércoles 4 en México.

El fallecimiento fue comunicado por su esposa, Amanda Butler-Davis, a través de Motorsport Australia. Jones dejó una trayectoria de 12 victorias, 24 podios y un campeonato mundial de pilotos, además de un lugar en la historia de Williams, escudería con la que conquistó el primero de los títulos individuales que posteriormente convertirían al equipo británico en una referencia de la categoría.

La muerte del australiano representa la despedida de uno de los protagonistas de la Fórmula 1 de finales de la década de 1970 y principios de los años ochenta. Jones fue el segundo piloto de Australia en conquistar el campeonato mundial, después de Jack Brabham, y hasta ahora permanece como el último representante de su país que ha conseguido el título de pilotos.

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¿De qué murió Alan Jones, campeón de Fórmula 1 en 1980?

La familia del excompetidor informó que Alan Jones falleció después de una breve enfermedad, aunque no dio a conocer detalles médicos específicos sobre su padecimiento. La noticia llegó apenas unos días después del 2 de noviembre, fecha en la que había celebrado su cumpleaños número 80.

En el mensaje difundido por Motorsport Australia, sus familiares destacaron la relación que mantuvo con el automovilismo durante gran parte de su vida y agradecieron el respaldo de quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. Su esposa también expresó el pesar de la familia por la pérdida de quien fue campeón del mundo y posteriormente continuó vinculado al deporte como comentarista.

Alan Jones, el piloto que conquistó el primer campeonato mundial de Williams

Nacido en Melbourne, Australia, Jones debutó en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de España de 1975, después de trasladarse a Europa para desarrollar su carrera. Sus primeras participaciones llegaron con Hesketh y Embassy Hill, antes de competir para Surtees y Shadow, equipo con el que consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Austria de 1977.

Su incorporación a Williams en 1978 marcó el comienzo de la etapa más importante de su trayectoria. Después de finalizar tercero en el campeonato de 1979, el australiano conquistó el título mundial de 1980 con cinco victorias, conseguidas en Argentina, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Aquella temporada también significó el primer campeonato de pilotos para Williams y el título de constructores para la escudería.

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¿Cuántas carreras ganó Alan Jones en Fórmula 1?

Durante su paso por la máxima categoría, entre 1975 y 1986, Alan Jones consiguió 12 triunfos, 24 podios y seis pole positions, además de registrar 13 vueltas rápidas. Tras dejar Williams al finalizar 1981, tuvo una participación aislada con Arrows en 1983 y posteriormente regresó con el proyecto Haas, antes de poner fin a su trayectoria en la Fórmula 1 en 1986.

Después de retirarse de la categoría, el australiano continuó compitiendo en distintas modalidades del automovilismo y desarrolló una carrera como comentarista de televisión. También recibió reconocimientos por sus aportaciones al deporte motor. Su nombre quedó vinculado al primer título mundial de Williams y a una generación que contribuyó al crecimiento internacional de la Fórmula 1, un legado que permanece como parte de la historia del

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