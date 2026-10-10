Checo Pérez explica las dificultades de Cadillac tras la qualy de Singapur: “Esperábamos algo un poco mejor”

El mexicano reconoció las limitaciones de su monoplaza, destacó su vuelta de clasificación y señaló las áreas que debe mejorar Cadillac

El tapatío largará 19° este domingo en Marina Bay | Reuters

Checo Pérez reconoció que Cadillac esperaba un mejor resultado durante la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026. El mexicano terminó en la posición 20, aunque largará desde el puesto 19 por una penalización a George Russell.

Tras la sesión, el tapatío explicó las dificultades que enfrenta su escudería en Marina Bay y destacó el esfuerzo realizado para aprovechar el rendimiento disponible en su monoplaza. “Esperábamos algo un poco mejor, pero obviamente el motor no es tan importante por aquí, así que Aston Martin está muy fuerte, y obviamente Williams también”

El mexicano también reconoció el progreso de las escuderías con las que ha competido a lo largo de la temporada. “Ellos han desarrollado mucho más que nosotros y parecen estar yendo más lejos que nosotros en este momento. La diferencia es demasiado grande”, explicó.

A pesar de quedar fuera en la primera ronda, el piloto de Guadalajara se mostró satisfecho con su trabajo al volante. “Aunque hoy le saqué el máximo rendimiento al auto, fue una vuelta muy sólida. Una de las vueltas más fuertes que he hecho por aquí y estoy muy, muy satisfecho, pero simplemente no fue suficiente ni para ganar una posición porque estamos demasiado lejos en este circuito”, afirmó.

Su registro le permitió superar a Valtteri Bottas, quien terminó en el lugar 21 con una vuelta de 1:35.984, una diferencia de 0.861 segundos entre ambos Cadillac.

Checo Pérez identifica las áreas que Cadillac debe mejorar para 2027

Más allá del resultado de la clasificación, Pérez señaló los aspectos técnicos que considera prioritarios para que la escudería pueda reducir distancias con sus rivales.

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“Todo es principalmente carga, mecánicamente nuestra suspensión y absorción son muy deficientes, así que creo que sabemos en qué áreas debemos trabajar para el próximo año”.

El piloto mexicano también se refirió al choque con Lance Stroll durante la Sprint Race, que provocó su abandono en la curva 16. Al ser cuestionado sobre la maniobra y su interpretación por parte de los oficiales, Pérez la describió como “sólo un incidente de carrera” y añadió que “siempre es difícil estar de acuerdo con los comisarios”.

Ahora, Checo buscará recuperarse durante el Gran Premio de Singapur, programado para este domingo 11 de octubre a las 06:00 horas del centro de México. El tapatío partirá desde la posición 19 y tendrá por delante una carrera de 62 vueltas en Marina Bay, escenario donde consiguió la victoria en 2022.

Mientras Cadillac intentará aprovechar las oportunidades que se presenten, Max Verstappen arrancará desde la pole position tras conseguir el primer lugar en la clasificación y conquistar previamente la Sprint Race.