Checo Pérez se toca con Stroll y no puede terminar la Sprint Race de Singapur conquistada por Verstappen

El mexicano considera que perdió una buena oportunidad de destacar en Marina Bay

Checo Pérez no terminó la Sprint Race en Singapur. | Reuters.

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una nueva jornada complicada en el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, luego de abandonar la Sprint Race de este sábado 10 de octubre tras protagonizar un incidente con Lance Stroll. El piloto mexicano de Cadillac no pudo completar la carrera corta en el circuito urbano de Marina Bay, en una competencia marcada por la lluvia, los accidentes y los problemas mecánicos que afectaron a varios pilotos.

El mexicano quedó fuera de la competencia después de un contacto con Stroll en la curva 16, donde su monoplaza sufrió daños que le impidieron continuar. Pérez intentó mantenerse en carrera, pero finalmente tuvo que regresar a los pits para abandonar. El resultado representó un nuevo contratiempo para el tapatío, quien había comenzado desde la parte trasera de la parrilla tras finalizar en el puesto 20 de la Sprint Qualy.

Stroll and Perez tangle at Turn 16 💥 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/3iKtu7noiX — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

La frustración fue mayor porque Checo Pérez consideraba que las condiciones de lluvia podían ofrecerle una oportunidad para recuperar posiciones. El piloto de Cadillac explicó que intentó evitar el contacto con Stroll, aunque no encontró el espacio suficiente para frenar. Con su participación terminada antes de tiempo, el mexicano deberá concentrarse en la clasificación y en la carrera principal del domingo para intentar rescatar un resultado positivo.

Por su parte, Max Verstappen se convirtió en el gran protagonista de la Sprint Race al conquistar la victoria, después de una competencia que comenzó con 30 minutos de retraso debido a la intensa lluvia. Las condiciones del circuito de Marina Bay obligaron a los pilotos a utilizar neumáticos intermedios y completar dos vueltas de formación detrás del Safety Car antes de recibir la bandera verde.

George Russell sorprendió en la salida y consiguió superar a Verstappen para colocarse en la primera posición, pero su liderato duró muy poco. Durante la segunda vuelta, el piloto de Mercedes perdió el control de su monoplaza a la salida de la última curva y terminó contra el muro, situación que provocó su abandono y permitió que el neerlandés recuperara el liderato.

A partir de ese momento, Verstappen tomó el control de la carrera y comenzó a construir una ventaja sobre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes se mantuvieron como sus principales perseguidores. Aunque el asfalto comenzó a secarse conforme avanzó la competencia, los equipos decidieron mantener los neumáticos intermedios para evitar riesgos en las últimas vueltas.

La Sprint también dejó otros incidentes importantes, entre ellos los abandonos de Isack Hadjar y Franco Colapinto por problemas mecánicos, además de un contacto entre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris durante la última vuelta. El australiano quedó fuera de competencia, mientras que Norris perdió posiciones en un cierre complicado para la escudería británica.

Finalmente, Max Verstappen cruzó la meta en la primera posición y sumó ocho puntos para el campeonato, seguido de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes completaron el podio. Kimi Antonelli terminó cuarto, mientras que Liam Lawson y Oliver Bearman aprovecharon los incidentes para avanzar en la clasificación de una carrera en la que solamente 14 de los 22 participantes llegaron a la meta.

Posición Puntos 1 Max Verstappen 8 2 Lewis Hamilton 7 3 Charles Leclerc 6 4 Andrea Kimi Antonelli 5 5 Liam Lawson 4 6 Ollie Bearman 3 7 Nico Hulkenberg 2 8 Lando Norris 1

¿Qué es la Sprint de la Fórmula 1, cómo se gana y qué obtiene el vencedor?

La Sprint Race es un formato de carrera corta de la Fórmula 1 que se celebra durante determinados fines de semana de Gran Premio. A diferencia de la competencia principal del domingo, tiene una distancia aproximada de 100 kilómetros, por lo que su duración suele rondar los 30 minutos y no existe la obligación de realizar una parada en los pits.

El ganador de la Sprint es el piloto que termina primero la competencia, una vez consideradas las posibles sanciones, y recibe ocho puntos para el Campeonato Mundial de Pilotos. El sistema también recompensa a los otros siete mejores clasificados, con una distribución descendente que permite sumar unidades adicionales durante el fin de semana.

Además, la Sprint cuenta con una clasificación independiente llamada Sprint Qualy, que determina el orden de salida de la carrera corta. Los resultados de esta competencia no establecen la parrilla del Gran Premio del domingo, ya que los pilotos deben disputar una sesión de clasificación adicional para definir sus posiciones.

¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Sprint Qualy del GP de Singapur F1 2026?

George Russell fue el piloto más rápido de las Prácticas Libres del Gran Premio de Singapur 2026, después de registrar una vuelta de 1:32.274 con Mercedes. El británico terminó por delante de Charles Leclerc, quien quedó a 0.198 segundos, mientras que Lando Norris ocupó la tercera posición a 0.273 segundos del mejor tiempo.

En contraste, Checo Pérez tuvo dificultades desde el inicio de la actividad y terminó en el puesto 21 de los entrenamientos, con un registro de 1:35.299. El mexicano tampoco consiguió mejorar su panorama durante la Sprint Qualy, donde quedó eliminado en la SQ1 después de sufrir un accidente en la curva 4.

Max Verstappen fue el más rápido de la Sprint Qualy con un tiempo de 1:31.156, suficiente para superar a Russell por 0.120 segundos y a Leclerc por 0.243. El neerlandés aseguró así la primera posición de salida para la carrera corta, una ventaja que terminó aprovechando para conquistar la victoria después del abandono del piloto de Mercedes.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Gran Premio de Singapur F1 2026? TV y online

El Gran Premio de Singapur 2026 se disputará el domingo 11 de octubre a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, en el circuito urbano de Marina Bay. La competencia principal está programada a 62 vueltas, con una distancia total de 305.337 kilómetros, y será una nueva oportunidad para Checo Pérez de buscar puntos con Cadillac.

Los aficionados mexicanos podrán seguir la transmisión en vivo del Gran Premio de Singapur a través de Sky Sports, mientras que la alternativa digital será F1 TV Pro, plataforma oficial que permite disfrutar de las sesiones con cámaras a bordo, cronometraje y diferentes opciones de seguimiento.

Sesión Fecha Horario del centro de México Prácticas Libres 1 Viernes 9 de octubre 02:30 horas Sprint Qualy Viernes 9 de octubre 06:30 horas Sprint Race Sábado 10 de octubre 03:00 horas Clasificación Sábado 10 de octubre 07:00 horas Carrera principal Domingo 11 de octubre 06:00 horas

Checo Pérez buscará dejar atrás su abandono en la Sprint y mejorar su rendimiento en la carrera principal, en un circuito donde conoce el camino a la victoria tras conquistar el Gran Premio de Singapur de 2022. Mientras tanto, Verstappen intentará mantener el ritmo mostrado en la carrera corta y cerrar el fin de semana con otro triunfo.