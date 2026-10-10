Posibles alineaciones de Jaguares vs Deportes Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El cuadro Felino está en riesgo de descenso a final de año y recibe a un Pijao que marcha en medio de la irregularidad.

Jaguares y Deportes Tolima tienen un duelo trascendental.

La acción en la jornada 14 de Liga BetPlay Dimayor 2026-II continúa y es momento de un partido completamente trascendental, aunque para intereses distintos. Jaguares está en una situación muy complicada con el descenso y debe aprovechar cada salida que tenga para mejorar su promedio. De otro lado, Deportes Tolima marcha en la irregularidad y su presencia en los cuadrangulares está en riesgo.

Posible alineación de Jaguares para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Luis Jiménez; Royscer Colpa, Rafael Bustamante, Cristian Álvarez; Andrés Rentería, Darwin López y Duván Rodríguez. D.T.: Julio Méndez.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Juan Mera, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Luis Sánchez, Sebastián Guzmán, Hómer Martínez; Éver Valencia, Sergio Arguayo y Shean Barbosa. D.T.: Luis Fernando Suárez.

¿Cómo y dónde ver Jaguares vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Jaraguay de Montería a las 4:05 p.m. de este domingo. Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Jaguares

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jaguares.

27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza.

22.09.2026 | Independiente Medellín 2-1 Jaguares.

11.09.2026 | Jaguares 2-2 Fortaleza.

05.09.2026 | Junior 3-3 Jaguares.

Últimos cinco partidos de Deportes Tolima

MÁS INFORMACIÓN: Lluvia de sanciones para Independiente Medellín tras la agresión a Daniel Torres en Itagüí

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.

03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.

27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.

20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali.

16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.

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