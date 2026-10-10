Benfica vs Vitoria Guimaraes en vivo: horario y dónde ver la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026, pronósticos y antecedentes

Benfica recibe este 11 de octubre al Vitoria Guimaraes en el Estádio da Luz, en busca de reducir las distancias que hay con el Sporting Lisboa y el Porto

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Claro Sports trae para ti el Benfica vs Vitoria Guimaraes, uno de los partidos destacados de la jornada 8 de la Primeira Liga de Portugal 2026. El encuentro de este domingo 11 de octubre tendrá lugar en el Estádio da Luz, donde las Águilas buscarán hacer valer su condición de local ante un rival que necesita sumar puntos para mejorar su posición en el campeonato lusitano.

El Benfica afronta este compromiso con la misión de mantenerse en la pelea por los primeros puestos y no perder terreno en la lucha por el título, mientras que el Vitoria Guimaraes necesita una actuación convincente para alejarse de la zona baja de la clasificación. La diferencia de objetivos añade un ingrediente especial a un partido en el que los locales intentarán imponer su calidad ofensiva y los visitantes buscarán aprovechar cualquier oportunidad para complicar los planes de su adversario.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Benfica vs Vitoria Guimaraes por la jornada 8 de la Liga de Portugal 2026?

El Benfica recibe al Vitoria Guimaraes este domingo 11 de octubre en el Estádio da Luz, en un partido correspondiente a la jornada 8 de la Primeira Liga de Portugal. Las Águilas ocupan el tercer lugar de la clasificación con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota, además de una ofensiva que suma 22 goles a favor y apenas siete en contra. Bajo la dirección técnica de Marco Silva, el conjunto lisboeta ha buscado consolidar su dinamismo y contundencia, manteniendo a Vangelis Pavlidis como su principal referente ofensivo gracias a sus ocho anotaciones en la liga. Sin embargo, la presión por mantenerse en la pelea por el título ante el liderato invicto del FC Porto obliga al Benfica a buscar los tres puntos frente a su afición para acortar distancias en la tabla general.

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Por su parte, el Vitoria Guimaraes afronta una prueba sumamente exigente tras un comienzo irregular de temporada que lo mantiene en la decimocuarta posición con cinco unidades, luego de una victoria, dos empates y cuatro derrotas. Su escaso poder ofensivo, con apenas fútbol de cinco goles en siete jornadas, representa uno de sus principales problemas de cara a enfrentar a un rival que destaca por su gran capacidad de ataque. Para el conjunto visitante, sumar en Lisboa supondría un impulso anímico importante para recuperar confianza y alejarse de la zona baja de la tabla. El Benfica parte como claro favorito por su rendimiento colectivo, su fortaleza histórica en casa y la eficacia de Pavlidis, aunque el plantel de Marco Silva deberá evitar excesos de confianza ante un adversario urgido de puntos.

México : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Centroamérica : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Estados Unidos: 13:00 horas ET y 10:00 horas PT.

13:00 horas ET y 10:00 horas PT. Colombia : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Argentina: 14:00 horas.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

Benfica y Vitória Guimarães se miden en una nueva fecha de la Primeira Liga de Portugal, en un encuentro que promete grandes emociones y una disputa intensa por los puntos. Disfruta toda la acción en vivo y online, a través de nuestra transmisión de Claro Sports, con cada jugada, las mejores oportunidades y los momentos más destacados de este atractivo compromiso del fútbol portugués.

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Antecedentes del Benfica vs Vitoria Guimaraes en la Liga de Portugal

La balanza se inclina claramente a favor del Benfica, que ha marcado diferencias ante el Vitoria SC tanto por su capacidad ofensiva como por su solidez defensiva. Las Águilas acumulan cinco victorias y un empate en sus últimos seis enfrentamientos directos, con un saldo de 16 goles a favor y apenas dos en contra. Estos números reflejan la contundencia del conjunto lisboeta y las dificultades que ha encontrado el equipo de Guimarães para frenar su ataque. A ello se suma un dato que refuerza el dominio del Benfica: mantuvo su portería a cero en cinco de esos seis partidos, una muestra de su capacidad para controlar los encuentros en ambas áreas.

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¿Quién es el favorito para ganar la jornada 8 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con información de Caliente MX, el Benfica parte como amplio favorito para quedarse con la victoria en casa ante el Vitória Guimarães, con una cuota de -500, muy por debajo de los +520 que ofrece el empate y los +1500 correspondientes al triunfo del conjunto visitante. Esta diferencia refleja la confianza del mercado en el equipo lisboeta, cuya superioridad en los momios lo coloca como el principal candidato para sumar los tres puntos. Por su parte, el empate aparece como una alternativa menos probable, mientras que una victoria del Vitoria Guimaraes representa el escenario más complicado de acuerdo con las cuotas.

En el pronóstico de goles, el mercado también presenta una tendencia favorable a un partido con anotaciones, pues el más de 2.5 goles cuenta con una cuota de -223, frente a los -143 del menos de 2.5. Aunque ambas opciones presentan momios negativos, lo que indica que ninguna parte como una posibilidad de alto rendimiento para el apostador, la diferencia favorece al escenario de tres goles o más. En conjunto, las cuotas apuntan a un Benfica con mayores posibilidades de triunfo y a un encuentro con potencial para superar la barrera de los dos tantos.