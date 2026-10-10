San Pedro vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

San Pedro vs Comunicaciones, dónde mirar. (Clarosports)

Por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se miden los equipos de San Pedro y Comunicaciones en un partido clave por seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. El juego se desarrollará en el estadio de San Pedro donde el local se ha hecho muy fuerte en esta temporada, por lo que los ‘cremas’ tienen una dura contienda por delante.

El equipo de San Pedro llega en la séptima posición de la tabla de posiciones con 18 unidades, en zona de clasificación y llega a este trascendental cotejo luego de una dura derrota ante Xelajú en la jornada pasada, hilvanando así cuatro juegos sin victorias con dos derrotas e igual número de empates. Para el local la oportunidad es ideal para ante su afición volver a sumar.

Por su parte, el equipo de Comunicaciones llega a este partido en medio de un buen momento ya que logró dos victorias consecutivas, la última contra Suchitepequéz y le sirvió para llegar a 14 unidades y acercarse de esa manera a los puestos de clasificación. Les será menester sumar tres puntos pensando en que su rival es un competidor directo en la pelea.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Comunicaciones de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Comunicaciones será el sábado 10 de octubre es a las 15:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Comunicaciones hoy

San Pedro:

Comunicaciones: Fredy Pérez; Nicolás Olivera, Emerson Raymundo, Elsar Martín; Samuel Camacho, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes; Nelson García, Dewinder Bradley y Andersson Ortiz. DT: Roberto Montoya

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

1 de agosto de 2026: Comunicaciones 1-0 San Pedro

Te puede interesar