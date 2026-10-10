¡El Cachorro está de vuelta! César Montes anota en el triunfo de Lokomotiv sobre Fakel

El seleccionado mexicano marcó el 3-0 en su regreso a la actividad, después de superar una lesión muscular

César Montes regresa a las canchas con gol en victoria de Lokomotiv. | Imago 7

César Montes regresó a las canchas después de superar una lesión y lo hizo con un gol en la victoria 5-0 del Lokomotiv Moscú sobre Fakel, este sábado 10 de octubre, en la jornada 10 de la Liga Premier de Rusia 2026-2027. El defensa mexicano apareció como titular y marcó el tercer tanto de su equipo, en un partido que representó su regreso a la actividad después de perderse los compromisos anteriores por molestias físicas.

El Cachorro Montes anotó al minuto 49, tras recibir una asistencia de Aleksandr Rudenko, para colocar el marcador 3-0 a favor del conjunto de Moscú. El defensa aprovechó una jugada ofensiva en los primeros minutos del segundo tiempo y consiguió su primera anotación de la temporada en el campeonato ruso.

El resultado permitió que Lokomotiv alcanzara los 10 puntos y se colocara en la posición 12 de la clasificación, después de diez jornadas disputadas. En contraste, Fakel permaneció en el último lugar de la tabla, el puesto 16, con apenas tres unidades y sin conseguir una victoria en el torneo.

El regreso del mexicano también llega después de un periodo de inactividad que afectó su continuidad con el equipo ruso. Montes había sufrido una lesión muscular que le impidió participar en los últimos compromisos, pero recibió el respaldo del cuerpo técnico para comenzar el encuentro ante Fakel desde el primer minuto.

¿Cómo fue el gol de César Montes en la victoria del Lokomotiv Moscú?

César Montes marcó al minuto 49 y amplió la ventaja del Lokomotiv a tres goles, después de que Nikolái Titkov y Nikolái Komlichenko anotaran durante la primera mitad. El defensa mexicano recibió el pase de Aleksandr Rudenko y concretó la jugada que encaminó el triunfo visitante en el estadio Fakel, ubicado en Vorónezh.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 25 por conducto de Titkov, mientras que Komlichenko aumentó la diferencia al 32′. Tras el descanso, Montes apareció para convertir el 3-0 y sumarse a la lista de anotadores de la jornada. Su participación también tuvo importancia en la defensa, pues el Lokomotiv terminó el encuentro sin recibir goles.

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La ventaja aumentó al minuto 64, cuando Egor Pogostnov marcó el cuarto tanto del Lokomotiv, antes de que Komlichenko completara su doblete al 74′ para establecer el 5-0 definitivo. Montes permaneció en el terreno de juego durante todo el partido, en su regreso a la titularidad.

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César Montes vuelve tras su lesión y recupera la titularidad en Rusia

El defensa mexicano volvió a disputar un partido oficial después de una lesión muscular, situación que había interrumpido su actividad con el Lokomotiv Moscú durante septiembre. Su regreso se produjo después de que no participara en los compromisos contra Zenit y Krylia Sovetov, correspondientes a la Liga Premier rusa.

La recuperación le permitió reaparecer directamente en la alineación titular. Montes formó parte de la defensa del Lokomotiv junto a Maksim Nenakhov y Egor Pogostnov, en un encuentro en el que el equipo de Moscú consiguió mantener su portería sin anotaciones.

El gol ante Fakel también significó su primera anotación de la temporada 2026-2027 en la Liga Premier de Rusia. El futbolista mexicano había registrado cuatro goles en la campaña anterior del campeonato, por lo que volvió a hacerse presente en el marcador después de su ausencia por lesión.

¿En qué lugar está Lokomotiv Moscú en la Liga Premier de Rusia?

La victoria por 5-0 permitió al Lokomotiv Moscú llegar a 10 puntos y subir al lugar 12 de la clasificación de la Liga Premier de Rusia 2026-2027. El equipo sumó tres unidades en su visita a Vorónezh y tomó distancia del último puesto, aunque todavía necesita mejorar sus resultados para acercarse a la parte alta de la tabla.

Por su parte, Fakel se mantuvo en el lugar 16 con tres puntos, después de recibir cinco goles como local. El conjunto de Vorónezh continúa sin conocer la victoria en el campeonato y permanece en el fondo de la clasificación.

El siguiente compromiso del Lokomotiv será el 17 de octubre ante Krasnodar, en un partido en el que César Montes buscará mantener su lugar en la alineación titular. Para el defensa mexicano, el regreso a la actividad representa una oportunidad de recuperar minutos de competencia después de la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas.