Checo Pérez reconoce errores en la apuesta de Cadillac en el GP de Bahréin: “Probamos algo radical y salió mal”

El mexicano admitió que la escudería falló con una configuración radical en Sepang y deberá ajustar el auto ante la alta degradación de neumáticos

El tapatío enfatizó en la degradación de los neumáticos | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez cerró un viernes complicado para Cadillac en las primeras prácticas del Gran Premio de Bahréin en Malasia, después de que el equipo apostara por una configuración radical en su monoplaza para controlar la degradación de los neumáticos. El mexicano reconoció que los cambios no dieron el resultado esperado y que tendrán que revertir parte del trabajo antes de la última sesión libre y la clasificación en el circuito de Sepang.

El piloto tapatío terminó en la posición 22 durante la primera práctica libre y avanzó únicamente al sitio 21 en la segunda sesión, en una jornada marcada por las dificultades de Cadillac para encontrar ritmo. En la FP1 registró 1:40.820, mientras que en la segunda tanda quedó a más de tres segundos de Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo con Ferrari.

La diferencia entre Pérez y su compañero Valtteri Bottas también aumentó durante la segunda práctica. Mientras en el primer entrenamiento estuvieron separados por apenas unas centésimas, el finlandés terminó la FP2 alrededor de siete décimas por delante de Checo, una distancia que el mexicano relacionó directamente con los cambios que realizó su lado del garaje.

Checo Pérez admite que la apuesta de Cadillac salió mal

Tras bajarse del monoplaza, Checo explicó que Cadillac buscó una solución para uno de los principales problemas que presentó Sepang durante el viernes: el elevado desgaste de los neumáticos. La apuesta consistió en modificar de manera considerable la configuración del auto, pero el resultado terminó alejándolo del rendimiento que esperaba encontrar. “Probamos algo muy radical de nuestro lado para intentar controlar la degradación de los neumáticos, pero básicamente nos salió mal y ahora simplemente tenemos que volver atrás e intentar encontrar un mejor compromiso”, reconoció el mexicano después de completar las dos sesiones del viernes.

La degradación apareció como uno de los principales factores de la jornada debido a las características de la superficie de Sepang. Checo, quien volvió a competir en este trazado con la Fórmula 1 después de varios años de ausencia del campeonato, destacó cuánto ha cambiado la experiencia respecto a la última etapa de la categoría en Malasia. “Es muy diferente. Coches muy diferentes. Pero el desgaste del circuito… es como si Pirelli hubiera hecho el asfalto. Es increíble”, señaló.

La degradación y el calor anticipan una carrera de varias paradas

El desgaste observado en los entrenamientos también llevó a Checo a anticipar una carrera con distintas estrategias y múltiples visitas a los pits, ya que administrar los neumáticos podría tener un peso importante durante las 56 vueltas programadas en Sepang. “Obviamente no ha habido mucha actividad aquí últimamente, pero sí, creo que va a ser una carrera muy interesante, con mucha degradación y muchas paradas. Así que sí, será una carrera desafiante”, explicó Pérez, quien deberá buscar un mejor balance en el Cadillac antes de afrontar la clasificación.

A las condiciones del asfalto se suma el calor de Malasia, otro elemento que puede influir en el comportamiento de los neumáticos y en la resistencia física durante la carrera. Checo considera que las exigencias no estarán limitadas al desempeño de los monoplazas, sino también a la capacidad de los pilotos para soportar las condiciones durante todo el Gran Premio.

MÁS INFORMACIÓN: Checo Pérez batalla con Cadillac mientras Verstappen lidera la primera práctica del GP de Bahréin

“Creo que será una carrera muy exigente para los coches y, obviamente, también para los pilotos”, añadió el mexicano. Con la configuración radical descartada tras las primeras pruebas, Cadillac tendrá que encontrar un punto medio que permita a Checo controlar la degradación sin comprometer demasiado el rendimiento a una vuelta, con la tercera práctica y la clasificación todavía por delante.